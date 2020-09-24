股匯雙殺 台股破季線

台股24日上演股匯雙殺戲碼，外資大賣台股成元凶，新台幣匯率重挫1.02角，創下逾半年單日最大跌幅，加權指數也一舉摜破季線關卡，驚跌319.5點，康和證券投資總監廖繼弘及永豐投顧總經理李學詩表示，台股宜力守12,144點，關鍵在台積電及美元指數。

台股24日重挫2.54％，收在12,264.38點，成交值2,459億元，爆量長黑摜破季線，是3月股災反彈以來首度跌破季線，外資單日大賣台股437億元，創史上第六大賣超。累計今年來三大法人大賣上市櫃合計8,239.73億元，其中外資減碼7,122億元，雙創史上新高。

新台幣匯率24日重挫1.02角，成交量增至15.12億美元，量能也同創近半年新高。本周台股跌得又急又快，共有五大利空匯集。利空第一為美國總統大選變數多，美國科技股大跌，美國總統川普拒絕承諾遵守選舉結果以及疫情再度升溫。

利空二為新台幣第三季強升，電子及大型傳產股難逃匯損壓力。利空三為兩岸關係緊張，24日台灣天空出現飛機巨響，擔憂共軍擾台，雖然國防部反駁是雙十預演，但也讓投資人憂心忡忡。

利空四為台股本周大跌前，外資在台股、台指期及元大台灣50反1布局提前偏空，但避險情緒轉為偏空布局。

利空五為24日台股長黑重挫319.50點，是台股反彈以來首次破季線，引發程式賣單。

台股24日不但跳空長黑跌破季線，短期均線已全部翻空，是否宣告多轉空？廖繼弘表示，以第一天跌破季線來判定轉空尚早，但未來幾天是關鍵，留意台積電是否守穩季線413元，同時台股宜守住1月12,197點高點至8月12,144點的支撐點，12周RSI方能穩在50之上，且不能讓上揚季線轉為反轉向下，若月線明顯反轉助跌，9周KD值向下開口放大，屆時修正期將會拉長。

永豐投顧總經理李學詩表示，台股跌破季線後的觀察重點在美元指數，近期資金回流美國，美元指數走強，亞股回檔。由於Fed宣告零利率至2023年，預料資金還是會持續流向新興市場等地區。

李學詩說，每次美國總統大選前兩個月，全球股市波動較大，今年也不例外。24日台股崩跌並未出乎預料，短線上因美國總統選舉干擾，不利多頭行情。但樂觀看法是美股、台股已快速回檔修正，搭配2021年美國及台灣企業獲利雙位數正成長，回檔都是買點，美國總統選後會回到反應經濟景氣成長的軌道上。