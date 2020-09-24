股災後最狂 外資瘋倒貨 這類股兵敗如山倒

美股面臨3月低點以來最大修正潮，台股同樣承壓，24日開盤開低走低，不僅季線失守，也跌破8月20日長黑K收盤12362.64支撐點，終場大跌19.5點或2.54％、收12264.38點，創下近1個月來最低。外資24日更倒貨437億元新台幣，創今年3 月 10 日以來最大量，其中遭到大量拋售的不僅權值股，金融股更淪為重災區。

台股權值王台積電遭外資連6個交易日提款，24日收跌2.42％，報在423元，市值跌破11兆元關卡，自17日除息以來，市值蒸發約9075億。3大法人聯手賣超487.79億元，自營商賣超（合計）43.58億元，投信賣超7.44億元，外資及陸資(不含外資自營商) 賣超更是達3月股災以來最大單日量、為436.76億元，創連6賣紀錄。

台股遭到外資大量提款，台積電股價自17日除息遭外資賣超超過10萬張，以16日收盤價458元來看，填息之日遙遙無期。台積電去年12月19日除息(2019年Q2獲利) 2.5元，花了11個交易日才完成填息，當時台積電在除息前夕如同這次，呈現大漲趨勢。

至於今年3月19日、6月18日外資都呈現棄息態勢，但前者除息2日就達成填息，後者更是在當日就完成填息。

除了台積電，外資24日賣超大多集中在金融股，前10大賣超分別為：新光金 5.1 萬張、台積電 4.1 萬張、中信金 4 萬張、玉山金2.3萬張、兆豐金2.3萬張、開發金2.2萬張、富邦金2.1萬張、國泰金1.7萬張、重新回到權值股第二大的鴻海遭賣超逾1.7張、永豐金1.6萬張。

金融股遭大幅賣超，外資提款逾42.7 億元，光是台積電一檔就遭提款174 億元。

外資買超前幾名標的，以富邦 VIX 的2.6 萬張居冠、元大台灣 50 反 12.4 萬張居次、之後分別為街口 S&P 黃豆 5,000 張、台聚4,517張，國喬、京元電子、凌陽、東和鋼鐵均買超超過3,000張，力麗買超2,820張、國產買超2,290張，外資避險情緒相當濃厚。

觀察外資賣超前 10 大標的主要是金控股，依序為新光金 5.1 萬張、台積電 4.1 萬張、中信金 4 萬張、玉山金、兆豐金、開發金、富邦金均超過 2 萬張，國泰金和鴻海超過 1.7 萬張，永豐金也達 1.6 萬張。



（ 中時新聞網 呂承哲）

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