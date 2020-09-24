外資喊多卻猛倒貨 最後護國神山400必殺？

台積電是最後倒下的一座護國神山（台灣有五座股市護國神山大立光、環球晶、國巨、聯發科、台積電），如今四座都已倒下，最後一個倒下的就是台積電了，為什麼台積電不能獨善其身呢？!儘管台積電基本面壯大，外資圈也一面倒唱多，但要注意的是， 半導體庫存調整必將衝擊台積電明年第1季，股價必定要跌破400元？!

9/24大盤摜破季線12,579點，且是有效跌破直搗黃龍8/20低點12,144點，那裏可能只是半山腰喔，大盤最後的歸宿應是半年線11,772點、年線11,545點。所以台積電絕對是，最後一個被擊垮的神山。

外資已經發現了？最近5天賣超台積電6萬張，從台積電9/17除息那天，賣超的人竟然就是喊多的外資，賣超的外資就是喊高600的里昂，喊500的小摩、美林都倒貨，還有喊536的花旗也大倒貨。

其實，半導體產業庫存風險，台積電難全身而退，前一波英特爾大單有望外包利多拉抬台積電強漲一波，但英特爾訂單最快也要2022年才會正式下給台積電呀，半導體庫存調整風險卻將在年底到明年就顯現，雖然前景是長多也該先反應當下的中空吧？!

長多的原因是，英特爾2022年採用台積電3奈米，生產Meteor Lake的CPU晶片，會額外帶動台積年營收增加6%約26億美元，若英特爾全面外包則潛在收入是130億美元，相當於台積電2020年營收3成之多，所以在此因素下，台積電跌破400後終極低點應該就是360元了？!是能買的？!只是現在英特爾大單還沒到，台積電得先面臨半導體庫存調整風險喔。

儘管台積電第4季不會像其他半導體廠顯現庫存調整衝擊那麼嚴重，但影響只是晚一點浮現而已，明年第1季台積電展望應該會低於預期，所以近5日外資大砍6萬張台積電？!台積電2020～2022年每股純益預估是18.9元、18.5元、21.7元，顯見2021年從成長轉衰退。台積電長線看好，但股價漲到最高466元實已充分反映所有利多了，已經在反應庫存調整利空了。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 吳美觀）

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