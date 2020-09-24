外資殺紅眼 大賣超436億 台股跳水319點

台股重挫319點失守12300點 台積電連7黑

美股重挫拖累亞股表現，台股加權指數今天下跌319.5點，以今天最低點12264.38點作收，跌幅2.54%。權值股台積電下挫10.5元，收在423元，自9月16日462元高點連7天收黑。

受美股重挫拖累，亞股同步走弱。台股今天開盤跳空大跌百點，盤中跌勢不止，終場下跌319.5點，收在今天低點12264.38點，跌幅2.54%，失守季線12577點，也摜破12300點關卡，交易值新台幣2434.99億元，台股大量收黑。

財政部長蘇建榮今天表示，整體來看台股能量還在，每天包含上市櫃交易量約2500億元，「基本上還是有些動能存在」。國安基金預計10月12日開會，屆時會審視當前情勢，評估是否持續護盤。

觀察電子權值股表現，台積電開盤跳空下跌，終場收在今天低點423元，下跌10.5元、跌幅2.42%。聯發科（不敵賣壓，盤中跌勢擴大，終場下跌17元，收在最低點600元，守住整數大關。股王大立光收3425元，下跌45元。

金融類股表現疲弱，元大金終場下跌0.55元，跌幅3.11%，收在17.15元；開發金跌2.96%，收在8.21元；台新金、富邦金、玉山金跌幅均超過2%。

擔憂疫情再起，生技類股表現逆勢上揚，亞諾法疫情相關產品前8月營收占比已達2成，股價開高走高，終場收在漲停價83.2元；中化生也收在漲停價75.3元。

航運類股部分，亞系外資認為，受惠於泛太平洋貿易需求強勁，將長榮目標價調高到21元；不過，長榮表現維持弱勢格局，終場下跌0.4元，收在14.8元，失守15元關卡。

多檔DR股表現逆勢上揚，包含友佳-DR、同方友友-DR等均亮燈漲停；神州-DR、巨騰-DR以跌停價位作收。證交所提醒，TDR近期多存在溢價幅度過大情形，應留意風險。

法人指出，外資維持保守操作，台股成交量能縮減。不過今天爆量重挫，短線指數上方壓力仍大，加上季底作帳、中秋連假假期將至，即使跌深後反彈空間相對有限，當美國科技類股轉強時，台股才有跟進轉強機會，建議投資人短線維持觀望。

三大法人賣超台股487.79億元

台股今天跌319.50點，收在12264.38點，成交值新台幣2434.99億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣487.79億元。

自營商賣超43.58億元，投信賣超7.44億元，外資及陸資賣超436.77億元。

法人指出，外資維持保守操作，台股成交量能縮減。當美國科技類股轉強時，台股才有跟進轉強機會，建議投資人短線維持觀望。

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