9月24日一分鐘強弱勢股

9月24日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

康全電訊

(8089)

11.11

興櫃轉上櫃蜜月行情發動；後續業績、獲利成長可期

中化生

(1762)

9.93

日法匹拉韋新冠三期臨床效果顯著，訂單已談到明年

泰聚亨-DR

(911622)

9.93

DR股近日成炒股標的；股價連4日漲停、衝歷史新高

亞諾法

(4133)

9.91

新冠肺炎檢測試劑產品線完整、業績熱，多頭攻勢啟動

日揚

(6208)

9.89

以自地委建方式簽訂工程承攬合約；股價帶量拉長紅Ｋ

綠電

(8440)

9.87

再生能源題材吸買盤，成交量倍增、股價衝２年多新高

友佳-DR

(912398)

8.16

DR股挾低價優勢成近日熱門族群；股價已連７日狂飆

敦南

(5305)

7.01

陸核准達爾併購案，買盤大舉轉進，股價開盤跳空大漲

聯嘉

(6288)

6.41

Tesla訂單熱度延續，外資近日多站買方，股價再寫新高

中天

(4128)

5.97

列注意股，公告自結8月獲利11.3億元，EPS達2.9元

製表：方歆婷

9月24日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

明輝-DR

(911608)

 9.87

疑特定人喊進TDR炒股，主管機關示警不排除祭因應對策

巨騰-DR

(9136)

 9.8

TDR股遭主管機關示警，賣盤調節，股價苦吞長黑K棒

晨訊科-DR

(912000)

 9.74

遭列處置股，股價漲勢嘎然而止，回檔向5日線求支撐

美德醫療-DR

(9103)

 9.67

賣壓大舉出籠，終止連2日漲停氣勢，月線得而復失

祥碩

(5269)

 9.65

股價持續在季、月線下方盤整，賣盤調節，再吞長黑K

巨大

(9921)

 8.57

遭大盤重挫波及；技術面趨勢不妙，短均線全數下彎

同致

(3552)

 8.25

Tesla題材失色，概念股行情回落失守月線，5日線下彎

再生-KY

(1337)

 8.23

8月虧損4,600萬元、每股虧0.17元，賣壓大舉出籠

奇鋐

(3017)

 8.03

受大盤大跌拖累，賣壓調節，長黑K棒陷入短均糾結區

系統電

(5309)

 7.79

外資籌碼出現鬆動，連2日站賣方、累積賣超逾2,000張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組