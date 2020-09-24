9月24日一分鐘強弱勢股
9月24日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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康全電訊
(8089)
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11.11
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興櫃轉上櫃蜜月行情發動；後續業績、獲利成長可期
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中化生
(1762)
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9.93
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日法匹拉韋新冠三期臨床效果顯著，訂單已談到明年
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泰聚亨-DR
(911622)
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9.93
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DR股近日成炒股標的；股價連4日漲停、衝歷史新高
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亞諾法
(4133)
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9.91
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新冠肺炎檢測試劑產品線完整、業績熱，多頭攻勢啟動
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日揚
(6208)
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9.89
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以自地委建方式簽訂工程承攬合約；股價帶量拉長紅Ｋ
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綠電
(8440)
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9.87
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再生能源題材吸買盤，成交量倍增、股價衝２年多新高
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友佳-DR
(912398)
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8.16
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DR股挾低價優勢成近日熱門族群；股價已連７日狂飆
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敦南
(5305)
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7.01
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陸核准達爾併購案，買盤大舉轉進，股價開盤跳空大漲
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聯嘉
(6288)
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6.41
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Tesla訂單熱度延續，外資近日多站買方，股價再寫新高
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中天
(4128)
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5.97
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列注意股，公告自結8月獲利11.3億元，EPS達2.9元
製表：方歆婷
9月24日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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明輝-DR
(911608)
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9.87
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疑特定人喊進TDR炒股，主管機關示警不排除祭因應對策
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巨騰-DR
(9136)
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9.8
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TDR股遭主管機關示警，賣盤調節，股價苦吞長黑K棒
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晨訊科-DR
(912000)
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9.74
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遭列處置股，股價漲勢嘎然而止，回檔向5日線求支撐
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美德醫療-DR
(9103)
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9.67
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賣壓大舉出籠，終止連2日漲停氣勢，月線得而復失
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祥碩
(5269)
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9.65
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股價持續在季、月線下方盤整，賣盤調節，再吞長黑K
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巨大
(9921)
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8.57
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遭大盤重挫波及；技術面趨勢不妙，短均線全數下彎
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同致
(3552)
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8.25
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Tesla題材失色，概念股行情回落失守月線，5日線下彎
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再生-KY
(1337)
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8.23
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8月虧損4,600萬元、每股虧0.17元，賣壓大舉出籠
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奇鋐
(3017)
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8.03
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受大盤大跌拖累，賣壓調節，長黑K棒陷入短均糾結區
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系統電
(5309)
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7.79
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外資籌碼出現鬆動，連2日站賣方、累積賣超逾2,000張
製表：方歆婷
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