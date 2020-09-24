今日焦點股 重點摘要

今（9/24）日熱門焦點股如下：

（1）自行車族群今日早盤受到大盤重挫超過230點衝擊，包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、利奇（1517）等個股，盤中跌幅均超過3％；尤其是自行車雙雄-巨大、美利達，盤中跌幅最高達5％，雙雄從7、8月高點至今，平均跌幅已達兩成。

法人表示，巨大目前歐美預付訂單已超過40萬台，預計需求將暢旺至2021年，且公司平均月營收已從過去兩年約50～55億元，上升至60～65億元，未來兩年將處於獲利向上週期，並看好其自有品牌電動自行車在歐美市場增長20％～30％。

巨大今日盤中跌幅達5％、股價表現低迷不振。巨大7、8月營收年增下滑至27％及10％，主因為歐美需求暢旺導致庫存迅速下降，歐美經銷商過去庫存天數約二～三個月，目前僅剩10～15天；其次，Shimano變速器缺貨，影響傳統自行車出貨，但整體市場需求依然強勁。（工商時報 曾麗芳）

（2）歐系外資出具最新廣達(2382)報告，調高目標價，由先前的69.5元至88元，評等為「買進」。該股今開低走低，迄上午11：34暫報72.9元，跌幅3.32%。

歐系外資將今年和明年廣達EPS分別上修26%、19%。調高獲利估值的4大因素分別為:一、上半年獲利優於預期。二、WFH和LFH帶動的消費型NB的暴增，尤其是在教育市場端的Chromebook。三、逐漸淡出Apple Watch組裝業務。四、伺服器雲端業務的成長。

廣達第2季稅後純益62.52億元，季增142.42%、年增57.56%，每股純益1.62元。上半年稅後純益88.31億元，年增24.5%，每股純益2.29元。

廣達第2季和上半年都呈現3率3升，第2季毛利率為6.21%，營益率為3.52%，稅前淨利率為3.05%；上半年毛利率5.65%，營益率為2.59%，稅前淨利率為2.6%。董事長林百里日前在法說會表示，今年筆電和雲端都是正向成長，第4季需求仍旺。

過去季節性因素對廣達影響很大，但現在是供應面趕不上，第一次發生「材料趕不上訂單」的情形。全年度獲利年增將是雙位數成長。

對於廣達逐漸淡出Apple Watch組裝，外資也給正面肯定，預估未來伺服器的營收可以填補Apple Watch減少的部分。廣達從第一代Apple Watch開始組裝，是最早切入該業務的代工廠，也是Apple Watch的主要組裝製造商。

但該業務發展多年，儘管為廣達帶來龐大營收，但對廣達獲利貢獻始終不見起色。廣達董事長林百里也曾在法說會上強調，「賺錢的就做，其他的都不重要，賺錢最重要」，如果有些產品過於勞力密集，一直做下去不是那麼有意義。（時報資訊 任珮云）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨三大法人聯手擴大賣超18084張，加上昨夜ADR跌3.18%，影響今早股價一度探低至425元、跌幅近2%。

2.聯嘉(6288)：特斯拉訂單題材續熱，昨外資擴大買超601張、為連續第三日買超，今早股價衝38.45元，再寫新高。

3.正隆(1904)：蘋果新品上市、Nike疫後訂單回溫，有望助攻Q4營運向上，近日獲外資連日買超，支撐盤初股價開低走高逾1%。

4.台南-KY(5906)：月現有撐，晨盤股價開低碰觸月線後急彈逾3%。

5.富邦媒(8454)：大啖月餅商機，momo購物網9月業績看俏，投信持續買超相挺，今早股價開低翻紅，力守季線。

6.東訊(2321)：外資本周回補買超，拉抬短均上揚，今早續漲逾5%。

7.淳安(6283)：車載鏡頭亮燈，2021年營收大幅成長，今早股價逆勢漲停。

8.興富發(2542)：今年營運拚勝去年，明年獲利樂看翻倍成長，今日除權息強勢向上拚。

9.聚隆(1466)：沾上防疫商機，8月表現佳EPS 0.23元，無懼大盤不佳，逆勢攻高3.5%。

10.萬潤(6187)：國內封測設備需求強，今年營收可望增四成，底部有買盤，黑翻紅拚回5日線。

11.鮮活果汁-KY(1256)：民生需求支撐股價，開高翻黑，跌幅力控1%內。

12.金像電(2368)：外資連2日買超合計近4千張，多方獲支援，開低走高漲逾2%。

13.曜越(3540)：新顯卡帶動電競需求、Q4看旺，早盤漲逾1%。

14.虹光(2380)：不畏列警示股，早盤放量漲逾4%、改寫前高。

15.磐儀(3594)：三大法人連3日買超，早盤漲逾4%、收復短均。

16.亞諾法(4133)：疫情相關產品挹注營收，早盤漲逾7%。

17.均豪(5443)：攻進半導體業，營運點火，早盤帶量翻紅漲2%，逆勢撐盤。

18.驊訊(6237)：遭列警示股，外資亦連4賣超，股價走滑，惟8月轉盈、Q3業績拚創4年新高，股價收斂至平盤。

19.新世紀(3383)：不畏外資賣超，光電亮點仍在，漲風不停歇，晨盤逆勢登漲停，飆上波段新高價。

20.億麗(2443)：光碟股人氣不斷電，早盤觸及漲停短波高價後，漲幅收斂仍漲逾4.5%。

21.敦南(5305)：達爾併購案中國反壟斷機關准了，股票將終止上市，股價上漲逾近7%。

(時報資訊)

（4）美國上市公司達爾去年8月啟動併購台灣母公司敦南科技，達爾昨晚公告，獲中國反壟斷主管機關核准，預計11月底完成，敦南已開始準備於台灣證交所終止上市等事宜。

去年8月美國上市公司達爾啟動併購台灣母公司、分離式元件大廠敦南科技，由於敦南科技在大陸投資上海昂寶電子，本案需要經過中國官方審查，為加速審查進度，敦南更出脫所有昂寶持股給國際私募基金。

達爾併購敦南案原訂第2季可完成，但受貿易戰及疫情影響，進度延宕。

美商達爾科技昨晚公告，已取得中國大陸國家市場監督管理總局核准進行其於2019年8月8日所公告與敦南科技的併購案。

敦南科技已開始準備，將自股份轉換基準日於台灣證券交易所終止上市，並向金融監督管理委員會撤銷公開發行。

敦南今天股價跳空大漲，早盤強漲近7%，至41.95元。

敦南說明，除在慣例上尚有的交割條件外，進行本交易交割的所有其他前提條件均已成就，包含公平交易委員會、經濟部投資審議委員會，以及中國大陸國家發展和改革委員會及國家市場監督管理總局的核准，本案預計於今年11月底完成。

兩公司合併後的12個月營收可望達15億美元，達爾並預期，2025年營收將進一步挑戰25億美元。合併效益上，達爾說明，除擴大達爾的銷售管道，並帶動營運邁向新一波成長外，透過收購敦南，還可獲得敦南持有的15.3%達爾自家股票，加速買回已發行股票。（中央社）

（5）曜越（3540）由於8月單月獲利亮眼，EPS達1.01元，等於連三個月每股賺進一元，展現獲利實績，在站穩70元大關後，又續盤堅，早盤以小高盤71.1元開出後，股價又緩步向上推升，一度來到72.7元的高點，上漲2.2元，漲幅達3.12％。

曜越因被列入注意股，23日再被要求提前公告8月獲利，經自結8月營收為5.23億元，較去年同期的3.55億元，成長47％，單月稅後純益0.7億元，換算EPS1.01元，表現大幅超前去年同期的損平。

曜越近兩個月的表現也不遑多讓，7、8月累計營收11.19億元，較去年同期的6.77億元，年增65％，累計稅後盈餘1.55億元，換算EPS2.23元，大勝去年同期的EPS0.01元，累計前8月EPS則激增至4.55元，創歷史新高。（工商時報 鄭淑芳）

（6）記憶體模組廠十銓(4967)配息約0.93元，今日除息，開盤參考價34.95元，受到美股大跌，台股跌破季線衝擊，該股股價開低，早盤跌1元至33.95元，暫時呈現貼息。

十銓8月合併營收衝上6.57億元同期新高，比7月營收增約8.16%%，年增率達31.2%；2020年1~8月合併營收50.18億元，年增8.88%，亦創下同期新高；電競、SSD銷售成長為帶動營收的主要成長力道。在疫情爆發下，十銓受惠於全球電商與電競需求大幅增溫，在記憶體模組廠中業績表現仍亮眼。

第一季受惠強力拉貨帶動記憶體價格上揚，十銓首季已賺逾去年整年，單季獲利寫下歷史新高，第一季EPS高達2.28元。第二季世界各國解封回補庫存、宅經濟及各種遠距應用需求，第二季營收逆勢成長；展望未來疫情仍存在變化，公司將專注經營策略，持續朝提高獲利的營運目標前進。

十銓上半年營收及獲利均創新高；2020年上半年合併營收達37.52億元，年增約7.48%，稅後淨利1.87億元，每股稅後盈餘（EPS）2.83元，比去年同期轉盈。

展望下半年，記憶體市況平平，價格震盪趨跌，使得獲利可能不及上半年亮麗。

十銓積極布局B2B、B2C市場，並將持續以品質，銷售與庫存管理能力，維持獲利，今年仍將交出好的營運成績。（時報資訊 沈培華）

（7）亞諾法(4133)前8月COVID-19產品的營收占比已達21%，後續將陸續推出新品，業績可望逐漸加溫，今日股價開低後，低接買盤踴躍，股價由黑翻紅，多空在80元處拉鋸，漲幅在5%以上。

亞諾法在疫情爆發開始即積極規劃一系列產品，至前8月，COVID-19產品的營收占比已達21%。目前Elisa技術的病毒抗原酵素試劑、抗體酵素免疫分析試劑、抗原快篩檢測試劑、中和性抗體檢測、治療性抗體及疫苗等產品也都在開發中，未來將大力推廣，可望對業績貢獻將逐步加溫。

除了檢測快篩之外，亞諾法其實也在發展抗體藥物、疫苗等相關產品，一般施打疫苗需要有方法知道中和抗體有多少，才能知道有多少的防禦力，公司正開發中和性抗體檢測，並計劃和疫苗公司合作。抗體藥物、疫苗也都在發展中，3株候選抗體已有1株完成人類，疫苗還在動物實驗階段，未來希望和大廠合作。（時報資訊 郭鴻慧）

（8）全球窗簾製造大廠-億豐（8464）上半年每股大賺6.91元、獲利創同期新高，外資連續2個交易日買超。

不過，今日受到大盤重挫影響，億豐盤中一度大跌逾6%、股價最低跌至322元，大跌了21元。

億豐第二季稅後淨利季增逾47％，超越市場預期，外資預估，第三季毛利率可望攀高至58.3％，並將2020、2021、2022年EPS預估值分別調高至16.97、20.57、23.11元。

法人表示，億豐目前窗簾產能滿載，善用第三季投產的墨西哥客製窗簾新廠、柬埔寨固定尺寸窗簾擴線，滿足客戶的需求。（工商時報 曾麗芳）