達爾併敦南獲陸許可 敦南股價早盤漲7％

美商達爾科技（Diodes Incorporated，Nasdaq: DIOD）宣布已取得中國大陸國家市場監督管理總局核准進行其於2019年8月8日所公告與敦南科技（5305）之併購案。敦南科技已開始準備，將自股份轉換基準日於臺灣證券交易所終止上市並向金融監督管理委員會撤銷公開發行。

敦南科技表示，除在慣例上尚有之交割條件外，進行本交易交割之所有其他前提條件均已成就（包含我國公平交易委員會、經濟部投資審議委員會，以及中國大陸國家發展和改革委員會及國家市場監督管理總局之核准）。本案預計將於今年11月底完成。

敦南科技在與達爾合併案獲得中國監管單位核准後，敦南股價開盤隨即大漲7％，一舉收復所有均線，成交量突破4,000張水位，創下2020年以來單日新高水位。

（工商時報 蘇嘉維）

陸核准達爾併購案 敦南科技將終止上市

美國上市公司達爾去年8月啟動併購台灣母公司敦南科技，達爾昨晚公告，獲中國反壟斷主管機關核准，預計11月底完成，敦南已開始準備於台灣證交所終止上市等事宜。

去年8月美國上市公司達爾啟動併購台灣母公司、分離式元件大廠敦南科技，由於敦南科技在大陸投資上海昂寶電子，本案需要經過中國官方審查，為加速審查進度，敦南更出脫所有昂寶持股給國際私募基金。

達爾併購敦南案原訂第2季可完成，但受貿易戰及疫情影響，進度延宕。

美商達爾科技昨晚公告，已取得中國大陸國家市場監督管理總局核准進行其於2019年8月8日所公告與敦南科技的併購案。

敦南科技已開始準備，將自股份轉換基準日於台灣證券交易所終止上市，並向金融監督管理委員會撤銷公開發行。

敦南今天股價跳空大漲，早盤強漲近7%，至41.95元。

敦南說明，除在慣例上尚有的交割條件外，進行本交易交割的所有其他前提條件均已成就，包含公平交易委員會、經濟部投資審議委員會，以及中國大陸國家發展和改革委員會及國家市場監督管理總局的核准，本案預計於今年11月底完成。

兩公司合併後的12個月營收可望達15億美元，達爾並預期，2025年營收將進一步挑戰25億美元。合併效益上，達爾說明，除擴大達爾的銷售管道，並帶動營運邁向新一波成長外，透過收購敦南，還可獲得敦南持有的15.3%達爾自家股票，加速買回已發行股票。

（中央社）

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