台積電遭連5日賣超6萬張 外資倒貨抓到了

台股權值王台積電於17日除息2.5元（109年第一季獲利）後，陷入貼息窘境，與除息前夕遭外資買超2.2萬張，創下7月13日來最大量相比，外資連5日總計賣超逾6萬張，這與外資在除息把台積電目標價再喊上500元的樂觀情緒相當迥異。

美股雖受到多重利空消息衝擊，近日來再度走弱，所幸22日尾盤科技股領軍下，指數反彈收高，台股23日開盤由台積電、聯電、聯發科等半導體相關類股領漲下攻上12,700點，惟台積電後繼無力，與鴻海、大立光蘋概三王熄火指數翻黑下挫，加上金融股受到大型跨國銀行洗錢風暴衝擊，傳產類股也遭拖累，終場下跌61.63點、報收12,583.88點，台股苦吞3根黑K。

3大法人總計賣超188.42億元，外資（不含外資自營商）賣超116.6785億元，投信賣超18.9744億元，自營商賣超52.7755億元。台積電股價下跌3.5元或0.8％、報收433.5元，成交總量45,584張，除息後連5日收黑。外資賣超逾9,884張，3大法人賣超逾10,215張。

台積電持續遭到外資提款，從17日除息以來統計，截至23日收盤，台積電分別遭到幾家外資包括摩根大通賣超24,184張，接著是台灣匯立證券賣超10,830張、美林賣超7,670張、港商野村賣超6,659張、花旗環球賣超6,320張，本土券商則是以元大證券賣超8,782張居冠。買超部分，則是以永豐金證券、凱基-台北、富邦證券、臺銀、宏遠證券。台積電法人持股變化，外資從除息前76.56％至23日收盤降至76.33％，三大法人持股從78.09％降至77.81％。

在除息之前，摩根大通重申對台積電前景看好，第三季營運將持穩成長，以及接到英特爾訂單、2022年5奈米、4奈米貢獻營收可期等利多消息支撐營運，將其目標價維持在500元；高盛則是14日將目標價喊上480元，認為就算華為禁令生效之後，短期影響將由其他客戶補上產能空缺，預計第四季營運動能看增；凱基投顧也將台積電目標價喊上515元。

在台積電除息前喊高目標價的，包括花旗環球證券536元、里昂與麥格理的530元，以及美林的500元，野村、摩根士丹利、匯豐則是給出490~460元的價位，最低的是大和國泰410元。然而，包括摩根大通、美林以及野村、花旗環球持續幾日來賣超，若想搭台積電除息行情的投資人若買在17日高點的453元，截至23日收盤，下跌近19.5元或4.3%。

不過，台積電5奈米製程首發在蘋果最新一代的iPad Air的A14仿生晶片，預料接下來將發表的iPhone 12系列手機也將採用A14晶片，加上近期傳出台積電2奈米製程將採用GAA技術獲得重大進展，將與競爭對手三星電子、英特爾持續拉開晶圓代工技術的差距，里昂證券將台積電目標價喊上600元，成為目前最高價， Aletheia資本喊到590元居次，陸資證券廣發則是喊上587.6元，對台積電前景仍相當看好。（中時新聞網 呂承哲）

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