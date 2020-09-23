3大法人調節不手軟賣超188億 台股破12700

市場憂匯損 台股跌61.63點守住季線

台股今天開高走低，權值電子股鴻海、台積電震盪收黑，一度大跌97.44點、摜破12600點大關，終場跌勢收斂，收在12583.88點，守住季線約12570點。投顧認為，市場擔憂匯損衝擊，預期盤勢將偏弱整理。

美股在科技股領漲下反彈收高，激勵台股盤中一度上漲55點、最高來到12700.89點，但權值股震盪，大盤轉為修正格局，電子與金融股同步走弱，加權指數終場收在12583.88點，下跌61.63點，跌幅0.49%，成交值來到新台幣1730.7億元。電子股跌0.33%，金融股跌0.66%。

蘋果概念股指標鴻海平盤整理，終場小跌0.13%，收在76.7元，成交量1.77萬張；台積電跌0.8%，收433.5元，成交量逾4.55萬張；股王大立光開低走高，終場上漲0.29%，收3470元。

觀察熱門類股表現，LED廠聯嘉光電受惠擴廠題材，今天盤中攻上漲停後一價到底，收在36.65元。DR（海外存託憑證）股泰金寶-DR收漲停12.5元。

金融股普遍收黑，兆豐金跌1.26%，收27.5元；中信金跌1.1%，收18元；新光金跌0.86%，收8.06元；富邦金跌0.36%，收41.75元。

富邦投顧指出，近期新台幣走強，市場擔憂多數上市櫃公司將出現匯損，衝擊第3季財報，加深負面氣氛。台股跌破短期均線後，日技術指標修正恐延續，預期盤勢將高檔震盪、偏弱整理。

三大法人賣超台股188.42億元

台股今天跌61.63點，收在12583.88點，成交值新台幣1730.7億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣188.42億元。

自營商賣超52.77億元，投信賣超18.97億元，外資及陸資賣超116.68億元。

富邦投顧指出，近期新台幣走強，市場擔憂多數上市櫃公司將出現匯損，衝擊今年第3季財報表現，加深負面氣氛。台股跌破短期均線後，日技術指標修正恐延續，預期盤勢將高檔震盪、偏弱整理。

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