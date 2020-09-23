今日焦點股 重點摘要

今（9/23）日熱門焦點股如下：

（1）聚焦6吋晶圓製造商元隆（6287），周三甫開市再度跳高觸頂，報4.78元；短線已連續3個交易日拉上漲停板，表現超強勢。

元隆近年來持續虧損，今年上半年的前兩季，首季繳出負0.13元赤字，第二季仍虧損0.13元，而迄六月底的每股淨值僅0.27元，基本面並無突出之處。

不過，第三季以來的營收，如7月係1億1596萬元，8月係1億1567萬元，若9月仍可維持逾億元，不排除有機會由虧轉盈，但新台幣在Q3大幅升值的匯兌變數還待觀察。

另外，從月線觀察，該股前波在高檔5元左右套牢不少籌碼，因此，短線逼近該關卡前夕，似宜思考極短線雖風行低價水餃股高報酬之外，還連帶有高風險，而該股基本面是否具轉機，仍待時間驗証。（數位編輯）

（2）同欣電影像產品晶圓重組和超音波感測頭組裝業績看佳，法人估影像產品訂單能見度到明年1月，下半年業績估逐季創高，稅後淨利也可拚逐季高。該股今開高之後，多在平盤附近整理待變，受惠基本面審慎樂觀，波段值持續追蹤。

展望同欣電下半年到明年上半年營運，法人指出，下半年審慎樂觀，其中CMOS影像感測元件（CIS）重組晶圓（RW）訂單能見度已延長到明年1月，國內晶圓代工廠為超音波掃描裝置頭組裝（UDHA）業務供應的晶圓持續增加，均有助同欣電營運表現。

在RW晶圓重組產能布局，法人預估，同欣電在晶圓重組月產能可望在第4季初擴充到15萬片到16萬片，符合公司預期進度。

在醫療手持超音波感測頭部分，同欣電先前指出，客戶第二個晶圓供應商8月已經開始出貨。法人預估，手持超音波感測頭客戶業績比重，將從今年上半年不到3%，到今年底將超過6%，躋身前5大客戶。

展望第4季業績，法人預估可超過新台幣29億元，較第3季季增約5%區間，再創新高可期，其中RW晶圓重組業績也可望季增；單季稅後淨利可超過4.5億元，創25個季度高點，單季每股純益可超過1.9元。

法人預估同欣電第3季稅後獲利有機會逼近4.5億元，衝24個季度高點可期，單季每股純益有機會逼近1.9元。

同欣電7月合併財報開始完整納入勝麗，法人表示，勝麗貢獻業績成長幅度約20%，合併後同欣電整體影像產品業績比重提升到5成到6成區間。

從客戶端來看，法人指出合併勝麗後，前3大客戶將貢獻同欣電約一半業績，前10大客戶占同欣電業績比重估超過8成。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：昨獲外資、投信攜手擴大買超相挺，加上昨夜ADR漲0.23%，推升今早股價逆漲近3%、收復5日線，拿下人氣王寶座。

2.世界(5347)：昨獲外資、投信聯手轉買超，今早股價開高後持穩盤上小漲約0.5%，表現抗跌。

3.燁興(2007)：鎳價回穩支撐不鏽鋼價，外資連日買超布局，今早股價一度漲逾3%。

4.聯嘉(6288)：握特斯拉大單催升營運，昨外資大舉買超601張，吸引今日人氣匯集，股價急拉漲停，越過前高達36.65元。

5.廷鑫(2358)：鎂合金骨釘獲准啟動人體臨床，激勵早盤亮燈漲停。

6.倫飛(2364)：不畏列警示股，早盤拉出第4根漲停。

7.大量(3167)：傳統旺季到，三大法人連8日買超，早盤漲逾6.5%。

8.泰茂(2230)：車輛救援系統獲國際認證，早盤跳空漲停。

9.大田(8924)：外資昨擴大買超，早盤放量漲逾3%。

10.燿華(2367)：消費電子新品需求成長，Q4看俏，多方起舞攻高3%，站上5日、10日與月線。

11.嘉澤(3533)：Q3營收維持旺季水準，底部逐漸墊高，反彈逾3%將挑戰季線。

12.京城(2524)：今年營收將創新高，買盤大力支持推漲逾1.5%，40元之上站得穩，但漲多反壓亦不輕。

13.弘塑(3131)：受惠晶圓代工前景旺，股價於370元附近守住，隨即反攻上漲拚5日線。

14.昇貿(3305)：星鏈計畫供應鏈一員，外資穩健布局，股價回檔幅度有限，早盤一度攻高2%。

15.聯發科(2454)：攜手愛立信通過全球首次5G關鍵互通性測試，早盤上漲近2%，重返10日線。

16.富鼎(8261)：8月大賺直逼Q1水準，惟遭列警示股，外資轉賣超逾千張，股價高檔修正、一度下跌逾2%。

17.世芯-KY(3661)：7奈米效應將收割、去美化題材，外資連2日買超，晨盤續漲逾3.5%。

18.長榮(2603)：外資連4日大賣4.6萬張，股價連6日回落，早盤爆量續跌逾4%。

19.合一(4743)：獲外資連13買，早盤反彈3%，力返五日線。

20.奈米醫材(6612)：獲EXCEL-LENS技術授權，早盤延續昨日攻頂態勢勁揚3%，飛越半年線。

21.康全電訊(8089)：今年IPO人氣王，上櫃首日大漲逾50%，蜜月行情火熱。

22.上緯投控(3708)：子公司上緯新材料擬登科創板，首發定價為每股人民幣2.49元，業外釋股利益可期，晨盤走揚2%，持穩五日線。

23.盛達(3027)：近五日外資天天買，多頭發動快攻，早盤一度挾量攻頂，登近六年高。

（4）機電工程環保污泥處理大廠同開替離岸風電廠商沃旭能源執行兩項陸上工程，其中台中港後線土地整地工程等，預計明年第2季完工。消息面激勵該股周三開平震盪走高，盤中一度亮燈漲停板，迄上午11：40暫報21.8元，仍大漲6.34%，表現亮麗。

同開指出，今年7月獲得沃旭能源運維中心新建工程，在台中港興建，9月22日開工動土。

同開替沃旭能源執行兩項陸上工程，第1項是台中港後線土地整地工程、給水與排水系統、照明及電力設備等，預計明年2021年第2季完工；第2項是沃旭能源位於台中港全新運維中心建造工程。

關於運維中心設計，同開表示，沃旭能源運維中心以綠建築為主，設計結合多項包含雨水回收重複使用、在地綠色建材、設置太陽能板等綠色環保解決方案，相關設計符合美國綠建築協會能源與環境設計標準（LEED）金級綠色建築規範。

展望下半年營運表現，同開日前指出，看好台商回流政策刺激與台灣營造產業洗牌，本業營造和機電工程有助集團營運穩健，整體工程案件進入施作高峰，隨著工程完工比例陸續認列挹注，有助成長動能延續到第4季。

展望訂單能見度，同開表示目前在手訂單規模約新台幣40億元，主要是高科技廠房興建為主，智慧監獄訂單能見度可看到3年；大型風電維運大樓訂單能見度可到2022年第1季。（中央社）

（5）奇鋐（3017）23日除息，息值為1.3元，開盤就跳空開高，以69元上漲1.6元展開秒填息行情，秒填息的奇鋐吸引多方卡位，盤中股價一度攻高至差一檔漲停的位置，成功再創波段新高。

奇鋐因雲端運營商訂單滿手，繼前年底拿下美系A公司大單後，另一家美系M公司也於今年大量出貨，接下來還有二家雲端運營商訂單會陸續在今年第四季及明年首季入袋。

明年則有望八大雲端運營商訂單通包，推升今年獲利走揚，第二季EPS高掛1.61元，優於去年同期的0.65元，上半年的EPS 2.16元也是大勝去年同期的EPS 1.16元。

因日前股價飆漲，應主管機關要求，奇鋐先行公布七月自結獲利，經結算單月稅後純益2.48億元，年增172％，換算EPS0.7元，累計前七月EPS2.86元，已超越去年全年的2.71元。（工商時報 鄭淑芳）

（6）因興櫃股價一度上看百元，讓承銷價僅45.24元的康全電訊（8089）成為亞洲藏壽司（2754）後另一檔熱門抽籤標的，中籤率僅0.27％，今（23）日上櫃蜜月行情順利開跑，早盤以64.5元跳空開出，中籤戶爽賺近2萬元。

康全電訊蜜月行情23日啟動，該股以64.5元開出後，盤中高點一度來到68.5元，漲幅逾5成。

搭上網路、寬頻基礎建設升級的特快車，康全電訊獲利高飛，經結算2019年及2020年上半年營收分別達到24.5億元及13.6億元，因產品差異化，毛利率較網通同業高出不少。

分別達到30.8％及31.2％，也帶動康全2019年及2020年上半年EPS拉升至3.29元及2.26元，今年上半年的EPS2.26元大勝去年同期的1.49元，法人樂看康全今年有賺進半個股本的實力。（工商時報 鄭淑芳）

（7）益張(8342)處分嘉義大埔美工業園區7319坪土地及2507坪廠房，獲利8200萬元，貢獻EPS約2.45元。今日股價開高後，一度衝至55元，不過，跟隨台股走勢，漲幅漸收斂至平盤附近。

銳泰精密去年先向益張子公司購買嘉義大埔美工業園區內2000坪土地及建物，昨日簽約購入同一工業區7319坪土地及廠房2507坪，益張在9月1日獲嘉義縣政府同意取消移轉限制後，與銳泰正式簽約。

益張2020年受惠日商與英國新客戶將正式下單，以及北美OEM品牌新客戶訂單開始貢獻，營收及獲利皆可望成長，再加上處分大埔美工業區資產獲利，今年營運將繳出漂亮的成績單。

益張規劃自動倉儲及產線物流整合系統中，並提升廠內生產存貨周轉效能，醫療照護領域使用設備產能也持續拓展當中，2021年，益張在全球去中化趨勢下，有利訂單維持續成長，本業獲利可望維持成長步不變。（時報資訊 郭鴻慧）