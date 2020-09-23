9月23日一分鐘強弱勢股

9月23日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

康全電訊

(8089)

39.23

下半年網通設備需求暢旺，買盤大舉敲進，首日掛牌上演蜜月行情

聚隆

(1466)

10.00

防疫產品出貨大增，帶動8月自結獲利年增12倍，股價強攻漲停

東哥遊艇

(8478)

9.96

解封商機湧現，美國遊艇市場呈現報復性消費，Q4迎傳統旺季

易發

(6425)

9.96

多頭買盤力拱，股價重返50元整數大關，再創波段新高

美德醫療-DR

(9103)

9.91

防疫概念點火，DR股獲盤面資金追捧，跳空收復月線

國碩

(2406)

9.90

外資連四日加碼，綠電及轉盈題材助攻，股價蓄勢挑戰前高

聯嘉

(6288)

9.90

訂單能見度大好，董座看好未來營運動能，外資大買千張

盛達

(3027)

9.90

子公司搭上再生能源順風車，外資連日敲進，股價改寫波段新高

金麗科

(3228)

9.90

半導體展行情加持，股價連六日收紅，向上挑戰百元大關

元晶

(6443)

9.84

太陽能模組需求旺，擴充電池產能，吸引土洋法人買盤搶進

製表：陳昱光

9月23日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

飛宏

(2457)

8.70

調節賣壓持續宣洩，外資大砍持股，股價連兩日走跌，回測月線支撐

智伸科

(4551)

7.97

特斯拉電池日利多出盡，土洋法人同步減碼，KD指標向下

圓展

(3669)

6.12

外資反手減碼，股價彈升續航力道不足，維持月線以下弱勢整理格局

如興

(4414)

6.11

庫藏股題材失靈，外資終結連8日買超，帶量摜破月線

陽明

(2609)

5.32

獲利買盤下車，三大法人偏空操作，KD指標進入超賣區

萬潤

(6187)

4.90

市場追價意願薄弱，股價衝高湧現了結賣壓，測試月線支撐

杏輝

(1734)

4.88

14款藥品遭食藥署下架，外資調節力道加重，跌破40元整數大關

和鑫

(3049)

4.72

三星新機銷售表現平淡，外資大舉倒貨，連三日賣超逾千張

創惟

(6104)

4.35

Macbook題材失靈，投信加碼力道縮手，股價終結連五紅

聚和

(6509)

4.26

特斯拉電池日湧現賣壓，短打資金獲利了結，KD指標向下

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組