9月23日一分鐘強弱勢股
9月23日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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(8089)
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39.23
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下半年網通設備需求暢旺，買盤大舉敲進，首日掛牌上演蜜月行情
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聚隆
(1466)
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10.00
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防疫產品出貨大增，帶動8月自結獲利年增12倍，股價強攻漲停
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東哥遊艇
(8478)
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9.96
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解封商機湧現，美國遊艇市場呈現報復性消費，Q4迎傳統旺季
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易發
(6425)
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9.96
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多頭買盤力拱，股價重返50元整數大關，再創波段新高
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美德醫療-DR
(9103)
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9.91
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防疫概念點火，DR股獲盤面資金追捧，跳空收復月線
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國碩
(2406)
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9.90
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外資連四日加碼，綠電及轉盈題材助攻，股價蓄勢挑戰前高
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聯嘉
(6288)
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9.90
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訂單能見度大好，董座看好未來營運動能，外資大買千張
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盛達
(3027)
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9.90
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子公司搭上再生能源順風車，外資連日敲進，股價改寫波段新高
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金麗科
(3228)
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9.90
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半導體展行情加持，股價連六日收紅，向上挑戰百元大關
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元晶
(6443)
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9.84
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太陽能模組需求旺，擴充電池產能，吸引土洋法人買盤搶進
製表：陳昱光
9月23日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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飛宏
(2457)
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8.70
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調節賣壓持續宣洩，外資大砍持股，股價連兩日走跌，回測月線支撐
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智伸科
(4551)
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7.97
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特斯拉電池日利多出盡，土洋法人同步減碼，KD指標向下
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圓展
(3669)
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6.12
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外資反手減碼，股價彈升續航力道不足，維持月線以下弱勢整理格局
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如興
(4414)
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6.11
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庫藏股題材失靈，外資終結連8日買超，帶量摜破月線
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陽明
(2609)
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5.32
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獲利買盤下車，三大法人偏空操作，KD指標進入超賣區
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萬潤
(6187)
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4.90
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市場追價意願薄弱，股價衝高湧現了結賣壓，測試月線支撐
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杏輝
(1734)
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4.88
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14款藥品遭食藥署下架，外資調節力道加重，跌破40元整數大關
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和鑫
(3049)
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4.72
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三星新機銷售表現平淡，外資大舉倒貨，連三日賣超逾千張
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創惟
(6104)
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4.35
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Macbook題材失靈，投信加碼力道縮手，股價終結連五紅
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聚和
(6509)
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4.26
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特斯拉電池日湧現賣壓，短打資金獲利了結，KD指標向下
製表：陳昱光
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