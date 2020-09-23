找尋遺珠！聯詠、宜鼎 外資喊進

台股再度叩關萬三大關曇花一現後，近期蒙受極大的節壓力，大盤指數連日回檔，外資此時則送暖中高價股：野村證券看好面板驅動IC（DDI）產能吃緊，聯詠（3034）首先受惠、升評「買進」。

大和資本證券則盛讚宜鼎（5289）為隱藏珍珠（hidden pearl），初評「買進」、目標價上看200元。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，聯詠為反映晶圓代工成本提高，應已成功調漲大尺寸面板驅動IC（LDDIC）、觸控面板驅動IC（TDDI），而且占DDI成本三至四成的封測方面，除了測試端略有漲價，整體封測價格大致不變，因此，有利聯詠毛利率於第四季、2021年進一步擴張。

考量DDI產能吃緊，野村認為，聯詠憑藉其規模經濟優勢，相較同業，有本事從晶圓代工廠處確保更多產能，在產能受限環境中反而更能鞏固產業領先地位，無論是在市占率或定價能力上，亦都能有所提升。



這個情況與2018年下半年有些相似，聯詠當時穩住來自聯電的晶圓代工產能，超越Synaptics、敦泰，成為TDDI最大的供應商。

外資估算，聯詠每股純益將自2019年的13.03元，大幅成長34％、至17.48元，2021、2022年分別再增加為19.79元與20.94元，換言之，每股要賺進兩個股本並非難事。

宜鼎為工業儲存模組大廠，主要業務領域是在工業電腦（IPC）、網絡、伺服器、醫療與車用方面，大和資本證券指出，宜鼎掌握車用、雲端、工業物聯網（IIoT）、智慧物聯網（AIoT）、5G與巨量資料等完整商機，獲利能見度相當高，加上在客戶、產品領域與市場的區隔上均相當分散，股價具重新評價（rerating）的潛力。

儘管中美貿易戰與新冠肺炎不確定性仍存，大和資本證券基於宜鼎在工業領域的領導地位，加上一站式銷售模式（從硬體到固件、再到軟體），研判宜鼎的flash與DRAM混合出貨量於未來二年都將年增一成。

獲利方面，依據外資所做財務模型，宜鼎2020～2022年每股純益分別是12.32、15.45、18.29元，就此來看，若宜鼎保持產業競爭力，中長線也有挑戰每股賺二股本的機會。