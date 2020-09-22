台股重挫逾百點 證期局點出三顆掃把星

美股重挫、台股22日也嚇傻，跌逾百點，跌幅達1.17％，失守10日線、月線和12,700點整數關卡。證期局副局長蔡麗玲22日分析，受到「中美關係緊張狀況，跨國大型銀行涉洗錢、歐洲疫情惡化」三大因素影響美股三大指數皆下跌，連帶台股今日下跌，但相較其他亞股，「台股還算在合理範圍內」。

蔡麗玲表示，台股22日跌149點、1.17％、成交量1,694億元。再看到亞洲主要股市表現，除了日股今休市之外，其他股市均普遍下跌，其中，韓股跌幅達2.38％、上海股市跌1.29％、港股跌0.98％、新加坡股市跌0.84％，相較起來，台股跌幅還算在合理範圍內。

蔡麗玲強調，台股基本面並沒有惡化，整體表現還是很健全，近期震盪主要是受國際股市因素影響。

證期局統計，目前台股集中市場截至2020年7月底本益比約21.42倍，現金殖利率達3.26％（加計股票股利為3.45％），另國內上市櫃公司2020年7月份單月營收29,548億元，較上月增加4.64％，台股基本面尚稱穩健。

另主計總處於2020年8月14日發布修正2020年全年經濟成長率預測為1.56％，又國發會公布2020年7月景氣對策信號續呈黃藍燈，反映疫情衝擊影響已漸縮減，惟仍須密切關注後續發展。

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