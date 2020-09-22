3大法人賣超171億 台股跌149點失守月線

電金弱傳產股臉綠 台股下挫149點失守月線

外資等3大法人周二再度同步調節，單日合計賣超171。2億元。包括外資與陸資賣超94.1億元，投信法人賣超13.2億元及自營商賣超63.9億元。

傳產股下挫，電子金融走弱，台股終場下挫149點，收在12645點，失守10日線、月線和12700點整數關卡。法人表示，加權與櫃買指數短線高檔震盪，但中長線台股不看淡。

美股道瓊指數重挫509點，台股早盤受累一度下殺162點，最低來到12632點，失守10日線約12777點和月線約12739點以及12700點整數關卡，儘管盤中跌幅收斂，大盤仍下挫逾百點，尾盤電子金融續弱，台股下跌149點作收。

加權股價指數終場收在12645.51點，下跌149.61點，跌幅1.17%，成交值來到新台幣1693.88億元。電子股下跌0.96%，金融股下挫1.15%。

主要電子權值股震盪走跌，晶圓代工龍頭台積電終場收在437元，下跌0.68%。鴻海終場收在76.8元，下跌0.78%，聯發科終場收在603元，下跌2.11%。股王大立光終場收在3460元，下跌1%。

傳產股台塑四寶走弱，其中台塑收在81.4元，下跌2.28%，台塑化收在82元，下跌3.3%，南亞收在60.3元，下跌1.95%，台化收在68.3元，下跌2.71%。

金控股在平盤下整理，其中國泰金收在39元，下跌0.26%，富邦金收在41.9元，下跌1.18%，中信金收在18.2元，下跌1.62%。

傳產股電機機電終場下跌2.18%，塑膠跌2.17%，橡膠跌2.19%，汽車跌2.59%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，目前全球股市本益比高點僅次於2000年科技股泡沫，台股融資餘額與周轉率偏高，股市有過熱現象，加權與櫃買指數短線高檔震盪，但中長線台股不看淡。

吳繼先指出，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）二次疫情是否嚴重的疑慮，對於股市的衝擊已漸淡化；在經濟方面，美國與中國製造業採購經理人指數（PMI）持續好轉，歐洲雖因二次疫情PMI指數稍微停滯，但仍在50之上。此外，企業獲利見到上修循環，對於明年各產業營收與獲利成長正向看待，有利支撐股市表現。

觀察類股族群，吳繼先表示，可利用大幅拉回整理時分批逢低布局，選股可留意四大方向，包括能見度較長的產業個股；股價位階低（本益比低）、具有落後補漲機會者；高現金殖利率股；以及明年營運可望往上的轉機產業。

（中央社）

台股BYE了月線 季線攻防接著來

美股昨日重挫，亞股今日跌多漲少，台股大盤在權值主將台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)等連袂走低之下，盤初即痛失5日線、月線，一度大跌162.38點。

所幸華為解禁曙光激勵IC設計族群走揚，加上面板族群挾漲價題材抗跌，大盤跌點一度縮減至百點左右，但接近午盤空壓再度增強，終場集中市場收12645.51點，跌149.61點，12700關告失，總成交值續減至1693.88億元，各大類股全面收黑。

店頭市場收165.10點，跌2.26點，總成交值453.56億元。分析師表示，台股今日失守10日線及月線後，近兩日波動恐將加劇，短線仍將持續整理，不排除將有回測季線的壓力，嚴控持股水位為宜。

盤面上，大立光賣壓沉重，下挫1%，收在3460元；台積電今日股價持續修正，收在437元，下跌0.68%，月線宣告失守；聯發科收在603元，跌幅2%；PS5預購火熱，創惟(6104)今日氣勢如虹，盤中放量震盪走高收在82.8元，漲幅5.48%；金融股全盤皆墨，富邦金(2881)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、新光金(2888)等收盤跌幅都超過1%。

匯率方面，新台幣昨日閃現28.935元，尾盤在央行進場調節下，回到29.158元價位、小貶0.6分，而今早仍再度演出開低走高行情，一度觸及28.980元 ，升值1.78角，上半場收29.120元，升值3.8分。外匯交易員表示，中美貿易戰有助台灣轉單效應，季底出口商拋匯需求旺盛 ，加上國際熱錢湧入新興市場，預期新台幣升值趨勢不變。

分析師表示，外資在現貨市場已連續3日賣超，期貨市場昨日大砍多單6000多口，整體淨多單僅有1.3萬口，何時看見回補的跡象，才是止跌訊號出現之一，預估本週恐將回測季線。操作宜保守，不妨留意蘋概股、半導體設備、5G及防疫概念股。

（時報資訊 郭鴻慧）

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