9月22日一分鐘強弱勢股

9月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

億麗（2443）

10

百貨旺季來臨，股價連四紅、收復每股淨值，創近兩年來新高

新晶投控（3713）

10

股價低檔爆大量，跌深反彈，終止連五黑，進逼50元大關

佳總（5355）

9.99

PCB需求大熱、銅板股崛起，股價連四紅，創逾兩年來新高

類比科（3438）

9.98

8月營收1.13億元，年增28.9％，9月以來股價大漲近20元

麗臺（2465）

9.97

NVIDIA新款RTX 3080供不應求，周漲幅進7％，成交量創31個月來新高

再生-KY（1337）

9.95

EVA報價上揚，8月營收0.94億元，年增6.65％，股價連四日攻漲停

倫飛（2364）

9.89

NB需求量大增，股價近三個月翻逾2.5倍，連三日跳空上漲

均豪（5443）

9.85

自動化搬運系統切入晶圓代工龍頭供應鏈，半導體業績可望翻倍

東訊（2321）

9.83

8月營收1.04億元，月增23.5％、年增12％，股價創逾九年來新高

華冠（8101）

8.5

傳統旺季來臨，8月營收4.38億元，較去年同期大漲5.5倍

製表：鄭郁平

9月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

亞帝歐（3516）

9.6

股價創逾七年來新高後，高檔賣壓出籠，失守5日均線

廣錠（6441）

9.16

8月營收創歷年同期新高，惟三大法人連兩日賣超，跌破5日線

力麗（1444）

8.71

自結8月EPS -0.02元，三大法人連兩日賣超8,183張，股價漲多拉回

光耀（3666）

8.71

股價近三個月來已翻近一倍，高檔賣壓沉重，股價跌破5日線

陽程（3498）

7.53

今年以來漲幅逾八成，22日爆量收長黑，成交量創歷史新高

合一（4743）

7.37

股價18日出現爆量長紅後，連兩日拉回，跌破5日均線

愛普（6531）

7.27

股價近期緩步回升，三大法人連兩日賣超457張，終結股價連四紅

永昕（4726）

6.76

生技股重挫，股價21日跳空上漲後拉回，季線得而復失

立凱-KY（5227）

6.62

特斯拉電池日發表利多出盡，股價連五黑，跌破短中長期均線

大東（1441）

6.52

自結8月EPS -0.04元，雖虧損收斂，惟股價近一周下跌6.12％

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平