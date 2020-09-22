9月22日一分鐘強弱勢股
9月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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億麗（2443）
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10
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百貨旺季來臨，股價連四紅、收復每股淨值，創近兩年來新高
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新晶投控（3713）
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10
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股價低檔爆大量，跌深反彈，終止連五黑，進逼50元大關
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佳總（5355）
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9.99
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PCB需求大熱、銅板股崛起，股價連四紅，創逾兩年來新高
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類比科（3438）
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9.98
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8月營收1.13億元，年增28.9％，9月以來股價大漲近20元
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麗臺（2465）
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9.97
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NVIDIA新款RTX 3080供不應求，周漲幅進7％，成交量創31個月來新高
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再生-KY（1337）
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9.95
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EVA報價上揚，8月營收0.94億元，年增6.65％，股價連四日攻漲停
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倫飛（2364）
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9.89
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NB需求量大增，股價近三個月翻逾2.5倍，連三日跳空上漲
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均豪（5443）
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9.85
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自動化搬運系統切入晶圓代工龍頭供應鏈，半導體業績可望翻倍
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東訊（2321）
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9.83
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8月營收1.04億元，月增23.5％、年增12％，股價創逾九年來新高
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華冠（8101）
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8.5
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傳統旺季來臨，8月營收4.38億元，較去年同期大漲5.5倍
製表：鄭郁平
9月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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亞帝歐（3516）
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9.6
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股價創逾七年來新高後，高檔賣壓出籠，失守5日均線
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廣錠（6441）
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9.16
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8月營收創歷年同期新高，惟三大法人連兩日賣超，跌破5日線
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力麗（1444）
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8.71
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自結8月EPS -0.02元，三大法人連兩日賣超8,183張，股價漲多拉回
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光耀（3666）
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8.71
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股價近三個月來已翻近一倍，高檔賣壓沉重，股價跌破5日線
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陽程（3498）
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7.53
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今年以來漲幅逾八成，22日爆量收長黑，成交量創歷史新高
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合一（4743）
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7.37
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股價18日出現爆量長紅後，連兩日拉回，跌破5日均線
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愛普（6531）
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7.27
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股價近期緩步回升，三大法人連兩日賣超457張，終結股價連四紅
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永昕（4726）
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6.76
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生技股重挫，股價21日跳空上漲後拉回，季線得而復失
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立凱-KY（5227）
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6.62
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特斯拉電池日發表利多出盡，股價連五黑，跌破短中長期均線
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大東（1441）
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6.52
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自結8月EPS -0.04元，雖虧損收斂，惟股價近一周下跌6.12％
製表：鄭郁平
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