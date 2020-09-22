多頭露倦怠 這20檔投資人捨不得放手

台股今（22日）加權股價指數收盤報12,645.51點，跌149.61點，跌幅1.17%，成交量為1,693.88億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有17檔，前10名為越南控-DR (9110)、億麗 (2443)、精熙-DR (9188)、麗臺 (2465)、再生-KY (1337)、美德醫療-DR (9103)、倫飛 (2364)、華上 (6289)、東訊 (2321)及瑞利 (1512)已上皆漲停。

今日有17檔超過5％跌幅，跌幅前10名有誠創 (3536)、力麗 (1444)、愛普 (6531)、大魯閣 (1432)、光麗-KY (6431)、大東 (1441)、吉祥全 (2491)、京城 (2524)、陞泰 (8072)及瑞祺電通 (6416)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、聯電 (2303)、友達 (2409)、力麗 (1444)、長榮 (2603)、新光金 (2888)、中信金 (2891)、晶電 (2448)、欣興 (3037)及美德醫療-DR (9103)。

上櫃有21檔7％以上漲幅，其中前10名為奈米醫材 (6612) 、金雨 (4503)、富驛-KY (2724)、新晶投控 (3713)、進泰電子 (3465)、佳總 (5355)、類比科 (3438)、永利聯合 (8080)、衡平 (8934)及合邦以上皆漲停 (6103)。

今日上櫃有8檔股票有5％以上的大跌，前10檔邑錡 (7402)1檔跌停，其它還有康呈 (6236)、亞帝歐 (3516)、廣錠 (6441)、華鎂鑫 (8087)、光耀 (3666)、百徽 (6259)、陽程 (3498)、合一 (4743及大略-KY (4804)。

上櫃成交量前10名為創惟 (6104)、精材 (3374)、均豪 (5443)、陽程 (3498)、頎邦 (6147)、光洋科 (1785)、 樺晟 (3202)、中天 (4128)、驊訊 (6237)及僑威 (3078)。