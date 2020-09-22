上市、櫃企業營運快報

今（9/22）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.儘管受新冠肺炎疫情衝擊，今年全球股票市場仍取得正報酬，MSCI全球指數截至17日上漲1.06％。中租企業旗下中租投顧持續看好第四季股市表現，認為美國大選及疫苗研發進程雖可能造成市場動盪與變數，但美股、全球股市及科技類股仍具長線空間。

2.為同時保持高性能和快速連接的情境下，讓使用者在所有頻段都能實現真正的WiFi 6體驗，合勤控（3704）旗下的兆勤科技推出WAX610D和NWA210AX等兩款新機型AP，協同先前推出的三款WiFi 6 AP，為企業創造最完整並全面的產品組合。

3.為提升產品競爭力，元山(6275)家電事業群與工業設計教父謝榮雅策略合作，成為奇想集團 ARKVO「乾·淨·水·智慧家電」推手，搶進水資源智慧家電商機，元山前8月合併營收為22.25億元，年成長10.7%。

受到車用電子客戶進行庫存調整影響，元山預估，下半年營收恐低於上半年，但因公司調整得宜，且東莞新廠效益逐步顯現，元山總經理劉賢文表示，下半年毛利率及獲利可望維持上半年水準，全年業績可望勝去年。

4.台股上周終結連九周外資流出，迎來9.9億美元的外資淨流入，為新興亞洲中相對高的國家，且受惠新台幣強漲，股市繳出一波1.6%周漲幅，成為新興亞股中相對績優的市場。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近來市場有兩大看點，其一是綠能發展。大陸綠能產業少了官方扶持，台廠競爭力大增，近幾個月太陽能原料多晶矽、乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）都紅到缺貨，後市頗值得期待。

另一亮點是蘋果供應鏈。近期蘋果新品發表會主要是原有產品的升級，主要看點仍是在稍晚面市的iPhone 12系列，由於華為出貨減緩，iPhone可能接收其在高階手機的市占率，今年以來部分蘋概股尚未有表現，未來應具補漲空間。

5.陽明海運21日表示，11000 TEU 級全貨櫃輪「共明輪」將在27日投入跨太平洋美西北航線，同系列將有3艘新船投入美西線，料將為營業表現增添動能。

6.美國對華為禁令已經上路，自9月15日開始，未經美國商務部許可，不得再對華為出貨。TrendForce旗下半導體研究處指出，華為自2019起策略性提高對美系零組件的備料，冀望在中美衝突加劇之際以減緩生產製造上可能面臨的負面衝擊。

以今年而言，預估華為仍有望達成1.7億支智慧型手機生產量，較先前基於5月15日禁令所預測的1.9億支約下修一成，最終生產表現將根據華為策略及零組件齊套料狀況而有所調整。

觀察第四季智慧型手機市場表現，考量華為以大陸市場為主的銷售模式，若華為禁令未有緩解，同為競爭對手的大陸品牌小米、OPPO與Vivo等可望因此受惠。

目前該三大品牌皆陸續加大生產目標並同步積極展開備料，提高市場舖貨數量，其中又以小米最為積極，OPPO次之。

7.振宇五金（2947）在9月10日申請登錄興櫃股票後，今（22）日掛牌興櫃買賣，每股掛牌價82元，產業別是貿易百貨業。

振宇五金成立於民國97年5月間，董事長為曾善，主要經營業務是五金商品之零售及批發，送件時資本額為1億7,268萬元，主辦券商為元大證券。

振宇五金去（108）年業績，營收14億64萬元，稅前盈餘1億642萬元，稅後盈餘8,476萬元，每股盈餘5.37元。自結今年前七月營收9億1,557萬元，稅後盈餘6,703萬元，每股盈餘3.88元。

8.半導體封測解決方案專業品牌蔚華科技（3055）看好半導體產業推動全球經濟復甦，攜手旗下品質驗證與工程驗證服務供應商華證科技參與9月23日至9月25日於台北南港展覽館舉行的台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2020）。

將在蔚華展位(K2976)中向客戶介紹5G、驅動IC、CIS…等熱門應用及相關晶圓級／系統級的封測技術外，並與合作夥伴INTEKPLUS聯合贊助「系統級封測國際高峰論壇」。

9.寶佳集團從7月底開始提高對鑄件大廠永冠-KY持股，到9月21日比重回升到12.69%，終結5月下旬到7月底減持處分。

永冠-KY公告，從7月30日到9月21日止，寶佳資產管理和嘉源投資經由集中市場交易方式取得永冠-KY 112萬3000股，其中嘉源投資持股增加到312萬9000股，持股比例提升到2.96%；寶佳資產管理維持1027萬4000股，持股比例9.73%，整體持股比重回升到12.69%。

10.晶圓代工龍頭台積電(2330)在跌破5日及10日線後，今早回測月線支撐。外資權證發行券商建議，看好台積電後市的投資人，可佈局價內外20%以內，到期日150天以上的權證，如：連結台積電的台積電麥證03購03(071605)、台積電國票03購03(068453)，參與行情。