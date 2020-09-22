今日焦點股 重點摘要

今（9/22）日熱門焦點股如下：

（1）日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，自8月17日美國對華為祭出新一波禁令後，聯發科備受衝擊，股價出現修正壓力，只是外資認為，短期內市場反映似乎過大，相反的，看好聯發科短期股價會有一定上漲空間，且第四季衰退幅度也有機會較市場預期來的好，故維持700元目標價、中立評等。

日系外資指出，在8月17日美國對華為公布新一波禁令前，聯發科的前景看好，首先，聯發科在5G SOC供應商中占主導地位，且有機會與華為的P / Mate系列合作，滲透到高端市場；再者，華為產品售價要比OPPO、vivo和小米的價格高，所以聯發科對華為可能會收取更高的費用，藉此有機會在所有細分市場均享有更好的溢價優勢，但隨著美國的禁令一發布，聯發科的5G SOC平均售價都將失去這兩個積極的定價因素。

外資進一步表示，在華為禁令後，聯發科儘管失去上述兩定價優勢，也因此對聯發科2021年的定價能力出現擔憂，但短期內市場對噪音似乎反映過大，相反的，看好聯發科短期股價會有一定上漲空間。

主要是因為聯發科的5G客戶，包括OPPO、vivo和小米等，假設華為不會重返手機市場下，將承接華為的市占率，則會有強大的晶片需求。

因此，有機會讓聯發科第四季度前景出現意外驚喜，即原先的季度下滑幅度有限，更重要的是，傳出高通的4350晶片似乎有設計問題，可能會導致推遲1-2個月，如果是這種情況，應該開始看到聯發科的加速設計低端5G SOC更有表現空間。

另外一方面，日系外資點出，現階段無論是5G和4G的晶片供應仍然受到PMIC(電源管理IC)的嚴重限制，主要就是8吋晶圓廠的結構性短缺，同時，高通的4350芯片供應也受到三星8奈米芯片的限制，因為三星的8奈米產能似乎已被Nvidia占據，故整體用晶片供應仍有限制，加上強勁的需求下，預計聯發科短期股價有上升空間，故維持700元目標價、中立評等。（時報資訊 王逸芯）

（2）連鎖餐飲集團瓦城（2729）為轉讓股份給員工，今（21）日起首度實施庫藏股，使股價在指數大跌逾百點明顯有撐，開高後一度勁揚4.93％至234元，一舉重返填息路、填息率達8成，早盤維持逾3％漲幅，領漲觀光類股。

瓦城為激勵員工士氣及提升員工向心力，公告規畫自9月22日起至11月21日間買回500張股票，買回價格區間為每股157～330元，若低於下限時仍將繼續執行，買回總金額上限16.45億元，員工可認股股數將按職等、服務年資及考績等標準訂定。

瓦城受新冠肺炎疫情衝擊消費者來店用餐意願，2020年上半年合併營收21.27億元、年減13.82％，仍創同期次高，但歸屬母公司稅後淨利0.79億元、年減達59.93％，創近9年同期低點，每股盈餘（EPS）3.42元。

不過，隨著台灣疫情控制得宜，在消費者信心回溫、振興措施激勵、暑期及節慶聚餐需求帶動下，帶動瓦城8月自結合併營收達4.9億元，月增11.88％、年增2.68％，改寫同期新高、亦創歷史第3高。累計前8月合併營收30.55億元、年減9.48％，仍創同期次高。

展望後市，瓦城看好市場具內需暢旺、熱夏商機、振興政策等3大助力，對此強化安心餐廳、研發新菜、啟動展店等3大推進方針，持續以「3助力3推進」方針，同步祭出多檔行銷活動積極攬客，衝刺下半年營運成長動能，力拚獲利持穩向上。

瓦城上半年因應疫情衝擊調整據點，台灣及中國大陸分別淨減2家、4家店，第三季重啟展店，創始品牌「瓦城」7月進駐桃園新光影城，「時時香」插旗南港車站及桃園中壢大江購物中心，「YABI Kitchen」亦預計將開出第2家分店。集團亦預計將徵才逾300人。

而因應後疫情時代，消費者自實體通路移轉至數位平台的消費趨勢日益明顯，瓦城進行生活數位平台改版，將LINE官方帳號全新升級成「wa10瓦城」，概括旗下7大品牌，並限期推出多重優惠，全力搶攻線上會員。（時報資訊 林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨三大法人續賣超，惟昨夜ADR逆漲0.45%，今早股價開平走高又翻黑，但力守月線。

2.千興(2025)：追價買盤不停歇，早盤一度帶量衝漲逾9.5%。

3.統一超(2912)：與名店強強聯手推餐盒，今早多頭肯定回應，股價逆勢走在平盤之上。

4.友達(2409)：大面板喊漲10%，雙虎好樂，晨盤受大盤走跌拖累，開高震盪，相對大盤抗跌。

5.亞諾法(4133)：獲外資連3買，早盤逆勢走揚2%，攻上80元。

6.泰博(4736)：獲TFDA核發新型冠狀病毒抗體快速檢驗試劑之GMP製造許可，今逆勢勁揚4.5%，收復200元。

7.欣興(3037)：載板需求仍在支撐後市看俏，股價一度走高1%，觸及80元。

8.揚博(2493)：訂單排到年底，2021年仍有戲，資金持續進場，為除息後新高價。

9.南電(8046)：看好ABF載板供不應求，資金不退場支持130元有撐，相對抗跌。

10.橙的(4554)：下半年營運優於上半年，下檔空間有限，早盤走強於短均之上。

11.康那香(9919)：10月起日產能上看400萬片，並推動口罩生產設備整廠輸出業務，股價抗跌走穩，早盤漲幅逾1.5%。

12.瓦城(2729)：IPO以來首次將實施庫藏股，早盤量增價揚，上漲逾2%，衝上5日線。

13.元隆(6287)：MOSFET題材吃香，大單敲進直奔漲停價。

14.創惟(6104)：新Macbook商機護體，外資再度轉買超，晨盤續帶量上攻近4%，一度高漲至83.5元。

15.映泰(2399)：比特幣強勢，加上板卡廠H2成長動能亦強勁，外資連6日買超，早盤爆大量逆勢高漲逾4%，衝上波段新高價。

16.麗臺(2465)：板卡廠利多擁簇，不畏外資轉賣超，股價強翻紅上漲逾3.5%。

(時報資訊)

（4）美系外資認為，鴻海集團旗下機殼廠鴻準受到iPhone出貨下滑及更多中國廠商加入競爭等影響，獲利恐持續衰退，將鴻準投資評等調降至中立，目標價下修到55元。

鴻準股價今天開低，早盤低點來到51.6元、跌幅約2.64%。

美系外資發布研究報告指出，金屬機殼貢獻鴻準獲利約90%，在中國對手加入後，金屬機殼業務仍將充滿競爭壓力。鴻準主要對手可成於8月宣布出售iPhone機殼廠給陸企藍思科技，預期藍思科技將在2021年成為iPhone鋁合金機殼主要供應商；中國代工廠立訊買下緯創iPhone組裝廠後，也可能積極投資金屬機殼來提高垂直整合能力。

美系外資觀察，鴻準自2016年以來獲利持續衰退，主要受到iPhone出貨下滑、競爭惡化及鴻海子公司工業富聯侵蝕市占等影響，反觀工業富聯在2017年到2019年獲利年增率約7%至10%。

為反映獲利動能趨緩、獲利率改善空間有限，美系外資將鴻準2021年、2022年每股盈餘預估值下修4%、3%至5.25元、5.19元，投資評等從「買進」降至「中立」，目標價由62元調降到55元，但看好鴻準自由現金流及淨現金充足將支撐股價表現，並預期今年第4季與明年iPhone出貨成長有助於鴻準提升營收動能及獲利能力。（中央社）

（5）台積電ADR 21日上漲0.36美元，漲幅0.45%，每股約合新台幣469.97元。台積電(2330)開平後下壓，早盤最低跌3.5元至436.5元，但隨後跌勢收斂，回測月線暫時有守。聯電率先一度翻紅。晶圓代工景氣仍佳，兩檔指標股今早盤跌幅不重撐住台股指數。

台積電ADR 21日上漲0.36美元，漲幅0.45%，每股約合新台幣469.97元。台積電周一收低在440元，外資賣超14061張。

聯電ADR 21日收4.2美元，跌0.06美元，跌幅1.38%，每股約合新台幣24.96元。聯電周一收25.15元，外資買超5878張。投信買超873張，但自營商賣超4518張。

美國處理器廠超微（AMD）傳出獲得供貨華為許可，市場預期，超微合作夥伴台積電可望連帶受惠；台積電周一股價一度上攻，但逢高賣壓出籠，股價收低，今日續下探月線關卡，且持續貼息。

台積電股價於上周三(16日)，曾再創新高紀錄。蘋果發表新款平板率先採用台積電5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電16日收盤大漲13元至458元，漲幅近3%，也創下收盤價新高。但外資近三個交易日均逢高減碼。

台積電8月營收為1228.78億元新高，月增15.96%、年增15.79%，法人預期，受惠於5G、HPC強勁需求，7奈米以下產能滿載，第3季業績可達標、甚至有可能超標，第4季業績有望持續向上。

8吋晶圓代工產能供不應求，報價傳出將調漲1成，上周土洋法人聯手買超聯電(2303)，聯電上周三（16日）股價衝上27.2元後壓回，今日股價回探25元暫時有撐。

8吋晶圓代工產能供不應求，不僅交期延長至4個月，報價傳出將調漲1成。法人預期，8吋晶圓代工價格第4季可能調漲1成，聯電營運可望受惠。（時報資訊 沈培華）