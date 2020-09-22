台股齊跌下挫逾百點 法人：不排除回測季線

美股重挫壓抑台股，儘管盤中跌幅收斂，但類股齊跌、跌點仍逾百點，失守10日線、月線和12700點整數關卡。法人表示，台股波動幅度恐加大，不排除回測季線，短線仍是橫向整理格局。

美股道瓊工業指數重挫509點，台股早盤一度下殺162點，最低來到12632點，失守10日線12782點和月線12741點，力守季線12556點之上，盤中跌幅收斂，盤勢橫向整理。

到10時20分，台股加權指數為12681.04點，下跌114.08點，跌幅0.89%，成交值新台幣881.99億元；其中，電子、金融類股分別下跌0.65%及0.96%。

主要電子權值股今天呈現震盪，晶圓代工龍頭台積電早盤股價一度跌至436.5元，下跌0.79%；股王大立光盤中來到3450元，下跌1.29%；鴻海早盤低點76.5元，下跌1.16%；聯發科盤中一度下探603元，暫守600元整數關卡。

電機機電、塑膠、橡膠等傳產股盤中跌幅在1.9%到2%區間，汽車類股跌幅逾1.8%。

兆豐國際投顧指出，美股道瓊指數儘管重挫509點，不過科技股相對有撐，台股開盤並未跌深，但早盤一度下殺162點，顯示市場仍對全球金融經濟不確定因素存有憂慮。

展望台股後市，兆豐國際投顧表示，美股已經跌破季線，這一兩天台股波動幅度恐加大，不排除向下回測季線，但跌破季線的可能性不大，仍需觀察美國對華為禁令進展，短線台股仍是橫向整理格局。

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