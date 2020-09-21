公司治理3.0 黃天牧：ESG要成為企業DNA

為利外界瞭解公司治理最新趨勢及永續發展藍圖的重要內容，證交所21日協同櫃買中心舉辦「公司治理3.0－永續發展藍圖」高峰論壇，金管會主委黃天牧致詞指出，為建構永續發展（ESG）金融生態系，金管會8月來推動「綠色金融行動方案2.0」、發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，以強化我國資本市場國際競爭力，並期許ESG要成為企業DNA重要因子。

金管會今年8月25日發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，宣告我國資本市場正式進入公司治理3.0時代，21日論壇透過三場專題演講與二場專題研討的安排，探討如何因應公司治理藍圖3.0，提升我國公司治理永續發展。

黃天牧致詞時表示，金管會過去10餘年來，在公司治理方面做了許多努力，為建構永續金融生態系，金管會今年8月18日推動「綠色金融行動方案2.0」，也進一步發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，期許ESG不只是一個議題，而是要成為企業DNA重要因子，以營造健全永續發展（ESG）生態體系，強化我國資本市場國際競爭力。

證交所公司治理部經理黃玻莉以專題報告的方式介紹「公司治理3.0-永續發展藍圖」，闡述強化董事會職能，提升企業永續價值、提高資訊透明度，促進永續經營、強化利害關係人溝通，營造良好互動管道、接軌國際規範，引導盡職治理、深化公司永續治理文化，提供多元化商品等藍圖5大主軸，分3年推動之39項具體推動措施。

因應今年8月1日施行新修正證券投資人及期貨交易人保護法，投保中心董事長邱欽庭專題演講中，說明此次修正重點，包括代表訴訟求償可及於經理人及卸任董監事；引進被解任董監事三年內不得擔任上市櫃、興櫃公司董監事失格制度等，投保中心身為我國踐行股東行動主義代表性公益機構，更能有效發揮外部制約力量，整體提升我國公司治理。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠於專題演講表示，國際市場近年興起責任投資，時值新冠肺炎疫情，正是考驗企業的試金石。世界經濟論壇在今年公布全球風險報告，環境議題首度占據未來10年的五大長期風險，包括極端氣候、未能成功減緩氣候變遷、喪失生物多樣性、自然災害及人為造成的環境破壞等，而相關風險也牽動傳染病的傳播。國際投資人積極實踐責任投資，推動相關資產表現成長，不論在臺灣永續指數或道瓊永續指數，都有許多台灣企業上榜，相互輝映。

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