買股全民運動！ 券商前8月稅後獲利年增2成

證交所21日公布8月全體證券商稅後淨利70.81億元，較7月衰退34.78％，不過，受惠於近幾個月來台股成交量能大增，日均值直逼2,000億元大關，帶動獲利攀升，累計前8月全體證券商稅後淨利337.33億元，較去年同期成長20.92％。

證交所指出，8月大盤總成交值約4.859兆元，較7月減少8.72％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，另外，8月證券商出售證券利益及證券評價利益較少，使自營業務淨利較7月衰退50.08％，整體而言，8月全體證券商稅後淨利70.81億元，較7月衰退34.78％。

證交所分析，累計今年前8月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值成長，而較去年同期增加60.01％，但今年截至8月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，使自營業務淨利較去年同期衰退36.72％，承銷業務淨利亦較去年同期衰退5.05％，全體證券商稅後淨利337.33億元，較去年同期成長20.92％。

若排除因3月間某家證券商，因發行認售權證大幅虧損因素，其餘全體證券商前8月稅後淨利為378.42億元，較去年同期稅後淨利273.18億元，大幅成長38.52％。

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