9月21日一分鐘強弱勢股
9月21日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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富驛-KY(2724)
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10.00
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以900萬美元出售3間酒店裝潢與設備等，改賺管理費用
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富鼎(8261)
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9.95
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陸系金氧半場效電晶體（MOSFET）廠Q4漲價一成帶動
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愛山林(2540)
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9.94
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8月營收6.47億，年增211%，在手代銷案近2千億元
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倫飛(2364)
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9.93
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教育機種NB需求增，前8月營收5億元，年增1.1%
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亞諾法(4133)
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9.92
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新冠抗體快篩運用擴及偵測指尖血 月產能達10萬
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陽程(3498)
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9.91
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8月營收1.41億元，年增33%，下半年營運回升
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聚隆(1466)
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9.90
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口罩及熔噴布出貨量成長，8月營收回升至2.27億元
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永昕(4726)
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9.38
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辦理增資，加速生物製劑廠二條產線投產，產能將提升5倍
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鮮活果汁-KY(1256)
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5.97
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受惠夏季手搖茶飲旺季熱賣因素，8月營收創下歷史新高
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劍湖山(5701)
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5.80
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安心旅遊補助及三倍券利多，7、8月營收各增五成、1倍
製表：王淑以
9月21日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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新晶投控(3713)
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9.91
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股票交易異常，遭列注意股票，自結8月每股虧0.016元
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研通(6229)
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9.20
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8月營收1.54億元，年減23.78%，營運衰退兩個月
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欣普羅(6560)
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8.68
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實物投影機訂單滿手，第3季獲利將超越上半年，惟利多出盡
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隆達(3698)
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8.60
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與晶電合組富采投控，惟大陸反壟斷審查未完成，將延後掛牌
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大魯閣(1432)
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7.86
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減資彌補累積虧損，21日重新掛牌上市，惟賣壓沉重
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晶電(2448)
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7.73
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富采投控掛牌遞延，晶電受利空打擊失望性賣壓湧現
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亞矽(6113)
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7.14
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股價異常，自結8月稅後淨損88萬元，每股-0.02元
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長科*(6548)
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6.37
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蝕刻機缺貨，導線架產品交期延長到12周，景氣復甦，惟利多出盡
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台達化(1309)
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6.13
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ABS利差擴大，7月每股大賺0.64元，漲多壓回修正
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達邁(3645)
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4.99
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為軟板上游PI薄膜供應，為摺疊智慧機供應鏈，但漲多休息
製表：王淑以
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