9月21日一分鐘強弱勢股

9月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

富驛-KY(2724)

10.00

以900萬美元出售3間酒店裝潢與設備等，改賺管理費用

富鼎(8261)

9.95

陸系金氧半場效電晶體（MOSFET）廠Q4漲價一成帶動

愛山林(2540)

9.94

8月營收6.47億，年增211%，在手代銷案近2千億元

倫飛(2364)

9.93

教育機種NB需求增，前8月營收5億元，年增1.1%

亞諾法(4133)

9.92

新冠抗體快篩運用擴及偵測指尖血 月產能達10萬

陽程(3498)

9.91

8月營收1.41億元，年增33%，下半年營運回升

聚隆(1466)

9.90

口罩及熔噴布出貨量成長，8月營收回升至2.27億元

永昕(4726)

9.38

辦理增資，加速生物製劑廠二條產線投產，產能將提升5倍

鮮活果汁-KY(1256)

5.97

受惠夏季手搖茶飲旺季熱賣因素，8月營收創下歷史新高

劍湖山(5701)

5.80

安心旅遊補助及三倍券利多，7、8月營收各增五成、1倍

製表：王淑以

9月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

新晶投控(3713)

9.91

股票交易異常，遭列注意股票，自結8月每股虧0.016元

研通(6229)

9.20

8月營收1.54億元，年減23.78%，營運衰退兩個月

欣普羅(6560)

8.68

實物投影機訂單滿手，第3季獲利將超越上半年，惟利多出盡

隆達(3698)

8.60

與晶電合組富采投控，惟大陸反壟斷審查未完成，將延後掛牌

大魯閣(1432)

7.86

減資彌補累積虧損，21日重新掛牌上市，惟賣壓沉重

晶電(2448)

7.73

富采投控掛牌遞延，晶電受利空打擊失望性賣壓湧現

亞矽(6113)

7.14

股價異常，自結8月稅後淨損88萬元，每股-0.02元

長科*(6548)

6.37

蝕刻機缺貨，導線架產品交期延長到12周，景氣復甦，惟利多出盡

台達化(1309)

6.13

ABS利差擴大，7月每股大賺0.64元，漲多壓回修正

達邁(3645)

4.99

為軟板上游PI薄膜供應，為摺疊智慧機供應鏈，但漲多休息

製表：王淑以

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組