內外資調節 3大法人賣超130億 12800氣虛

科技股不振 台股失守12800點大關

國際股市震盪，台股今天洗三溫暖，早盤上漲逾76點，但科技股不振，電子、金融族群熄火，終場下跌80.5點，收在12795.12點，失守12800點大關。

華爾街股市3大指數收黑，投資人對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫再度導致封鎖及全球經濟復甦蹣跚感到困擾，加上美國國會未同意新振興措施，歐洲股市也下跌。

台股今天以12874.61點開出，小跌約1點，盤中翻紅走揚，回到5日線之上，加權指數一度來到12952.31點，上漲76.69點，但隨後漲幅收斂翻黑，5日線關卡得而復失。

台股加權股價指數今天終場下跌80.5點，收在12795.12點，跌幅0.63%，成交值1706.04億元。

觀察類股表現，塑膠、紡織、橡膠、營建、百貨等族群走勢相對亮眼，電子、金融類股下跌。

權值股中，台積電今天下跌0.9%，收440元，聯發科上漲0.82%，收616元，玉晶光上漲1.15%，收615元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，國際股市震盪，台股今天持續量縮整理格局，科技股也腳軟，後續台股仍須回防5日均線，才有望重啟多方勢力。

三大法人賣超台股130.35億元

台股今天跌80.50點，收在12795.12點，成交值新台幣1706.04億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣130.35億元。

自營商賣超59.42億元，投信賣超6.13億元，外資及陸資賣超64.80億元。

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