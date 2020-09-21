股民苦當盤子！亞洲藏壽司早盤失守90元關卡

台股掀起一股申購抽籤熱潮，近期最負盛名的，莫過於亞洲藏壽司這檔興櫃轉上櫃股票，承銷時價差一度超過20萬，但在18日掛牌第二日，股價大跌並失守百元大關，價差僅剩4萬元多。亞洲藏壽司周一（21日）開盤持續走弱，盤中更是大跌超過4％，掛牌3日失守90元關卡。

亞洲藏壽司股價開盤走低，以下跌0.1元、93.6元開出，截至午盤前，股價下跌4.1元或4.38元、暫報89.6元。亞洲藏壽司申購最後一日（11日），均價收在256.16元，漲幅高達31％，不僅坐穩觀光類股股王寶座，每位中籤者潛在價差套利空間更達到20.12萬元，報酬為3.66倍。

然而，在亞洲藏壽司掛牌後，今年前2季虧損、股價估值過高等疑慮都讓投資人紛紛拋售獲利了結。摩爾投顧分析師陳昆仁則是對此表示，亞洲藏壽司在興櫃轉上櫃前，籌碼集中度高，被特定資金拉抬至過高的股價，或許是因為想營造掛牌後的蜜月行情，但股價轉上櫃後，籌碼充足，股價自然要回到基本面。

中華財經台分析師鐘崑禎則是認為，亞洲藏壽司是屬於薄利多銷型，真正營收爆發期會落在明年，也就是上櫃後，籌資快速、加速展店，才有辦法將整體EPS快速拉高，長線看好但短線股價已經超漲太多，以目前合理價70元來看，屬於短空長多格局。

（中時新聞網 呂承哲）

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