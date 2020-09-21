無畏權值股賣壓出籠 45檔氣勢磅礡

台股今（21日）加權股價指數收盤報12,795.12點，跌80.5點，跌幅0.63%，成交量為1706.04億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有33檔，前10名為勝悅-KY (1340)、華冠 (8101)、再生-KY (1337) 、全友 (2305)、吉祥全 (2491)、虹光 (2380)、富鼎 (8261)、愛山林 (2540)、精熙-DR (9188)、倫飛 (2364)以上皆漲停。

今日有16檔超過5％跌幅，跌幅前10名有科風 (3043)、美德醫療-DR (9103)、隆達 (3698)、大魯閣 (1432)、晶電 (2448)、國賓 (2704)、巨庭 (1539)、雷虎 (8033)、台達化 (1309)、統懋 (2434)。

上市成交量前10名個股有力麗 (1444)、群創 (3481)、聯電 (2303)、友達 (2409)、和鑫 (3049)、長榮 (2603)、晶電 (2448)、泰金寶-DR (9105)、新光金 (2888)、彩晶 (6116)。

上櫃有24檔7％以上漲幅，其中前10名為富驛-KY (2724)、泰谷 (3339)、元隆 (6287)、福華 (8085)、松普 (5488)、佳總 (5355)、艾恩特 (3646)、錦明 (3230)、陽程 (3498)、合正 (5381)以上皆漲停。

今日上櫃有20檔股票有5％以上的大跌，前10檔廣寰科 (3287)、新晶投控 (3713)、研通 (6229)、欣普羅 (6560)、百徽 (6259)、亞矽 (6113)、欣厚-KY (4924)、寶島極 (3115)、詠昇 (6418)、佳穎 (3310)。

上櫃成交量前10名為創惟 (6104)、樺晟 (3202)、聚和 (6509)、尼克森 (3317)、中天 (4128)、力麒 (5512)、光洋科 (1785)、驊訊 (6237)、同致 (3552)、頎邦 (6147)。

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