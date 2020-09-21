上市、櫃企業營運快報

今（9/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.東元集團旗下資訊服務商東捷資訊上半年因產品組合調整，營收較去年同期減少，但稅後純益優於去年同期；下半年將持續深耕智慧物流、智慧工廠等應用，目前已有多家企業在洽談，看好需求持續升溫。

看準後疫情時代數位化需求持續攀升，東捷資訊今天宣布推出ERP（企業資源規劃系統）自助服務平台，將面對面服務轉為線上化、智慧化，協助企業掌握ERP系統維運需求軌跡。

2.豐興（2015）21日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。其中廢鋼每公噸收購牌價維持7,700元，鋼筋每公噸牌價維持15,700元，型鋼每公噸維持20,100元。

3.疫情改變人們的生活習慣，人人防疫的疫情期間，減少社交和戶外活動，進而提升了居家時間。「宅經濟」成為新的商業型態，居家娛樂活動儼然成為生活中的不可或缺，從影音服務、娛樂遊戲、健身、遠距教學到居家辦公，也帶動近年銷量趨緩的大型顯示器在疫情下銷售大幅反彈。

建達國際（6118）總代理之AOC大型顯示器，在疫情期間突破重圍，銷售成長一倍，今年推估上看5～6萬台銷量！

4.美商奧多比Adobe台灣區新的代理商傳出將轉由展碁國際(6776)負責，目前代理商上奇(6123)也正式表示，集團SaaS服務事業台灣區自11月28日起不再為美商奧多比軟體公司的台灣區單一代理商，轉型發展為綜合數位服務商，以直接服務客戶的方式深耕台灣區企業用戶，打開企業市場廣度，並將整合集團旗下的IaaS服務與提供更多元的雲端服務。

但港澳地區市場地域特性，上奇香港仍是美商奧多比軟體公司的港澳區單一代理商，持續與原廠共同為港澳地區市場提供更紮實的服務支持。

5.國衛院21日表示，4年來重複測量臺灣14家製造和使用奈米材料機構，結果顯示，長期暴露於奈米微粒環境會導致體內氧化壓力（oxidative stress）失衡；但統計結果並未顯示與心血管功能障礙、肺損傷、發炎反應、神經行為和遺傳毒性有關。

6.花旗集團和花旗基金會今(21)日宣布，在2023年以前將於亞太地區，為青年釋出6千個職缺及6萬個職業技能培訓機會。

不僅如此，未來3年花旗也將於亞太地區進行3500萬美元的慈善捐款，協助來自低收入家庭或資源不足社區的青年，提升經濟機會與就業能力。

7.僑外持續投資離岸風電，今年1至8月投資金額為57億1661萬美元，突破50億美元大關，不過，因去年8月核准荷商增資美光金額創歷年新高，拉高比較基期，所以今年1至8月呈現年減12.29%。

8.為響應國際淨灘日，高雄翰品酒店員工日前頂著烈日豔陽高溫，赴中山大學沙灘舉行淨灘活動，並安排黑潮海洋文教基金會為飯店員工進行國際海灘廢棄物監測計畫分析教育，使淨灘活動更添意義。

高雄翰品酒店表示，淨灘活動是學習ICC國際淨灘行動的廢棄物分類及紀錄的方法，透過此次淨灘活動讓員工實際操作，期望透過飯店未來種子，將這些方法傳達給住宿的客人。期待民眾參與後能引發對海洋環境的關心，達到改善海洋環境的目的。

9.台泥花蓮窯燒垃圾案20日通過環評，台泥指出，取得相關執照後，台泥預計3年內於台泥DAKA園區完成建置「再生資源利用中心」，建築將是結合垃圾處理、觀光的多功能場域。

10.擠身台北蛋黃區不是夢？據實價登錄顯示，今年三月中山區新生北路二段「百年中山大廈」，有一筆總價僅200萬的小套房交易，總坪數4.8坪，單價41.5萬，觀察該社區近年總價多在330~440萬之間，本筆成交總價僅200萬，是「百年中山大廈」5年來最低總價的套房。

11.今年全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽活動，漢翔(2634)「檢定型挖掘機操作模擬系統」首次亮相，成功將模擬應用技術，由航空產業跨入民生產業，設計出更貼近消費者生活的產品。

漢翔表示，因模擬機的發明，動輒數百萬的重型機具，可為使用者大幅降低設備損壞並節省訓練成本，提供安全的操作方式，供使用者檢討訓練成效，在上機實作前，漢翔的模擬訓練系統讓學生練習並獲得自信、不須擔心操作失誤造成危害。

12.散熱廠-奇鋐(3017)及力致(3483)分別搶攻伺服器/資料庫中心及TGP薄型均溫板有成，讓上半年獲利表現亮眼，隨著新客戶及新產品開始出貨，奇鋐預估，下半年業績可望比上半年好，力致則預估，PC、手機、基站及車載可望推升下半年業績穩定成長。

13.緯創(3231)旗下緯創醫學科技與加拿大B-Temia公司合作推出可輔助行走的下肢外骨骼機器人「Keeogo 啟而走」，歷經醫藥品查驗中心的指標案件輔導臨床、食藥署細心了解、雙向溝通及嚴格審查，緯創醫學提供完善之審查文件，於2020年8月19日正式取得TFDA-二類認證。

同時送件審查的B-Temia公司也以同一產品於美國時間9月9日取得US FDA 510(k)認證。此次台灣衛福部領先美國食品藥物監督管理局(US FDA)近三周時間給證，也顯示台灣相關單位對於先進醫療器材的卓越判斷與對於民眾福祉的重視。