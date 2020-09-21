盤中》台股量縮整理 失守5日線

美國科技股續挫，華爾街股市3大指數收黑，台股持續呈現量縮整理格局，中場後失守5日線，台積電、大立光等權值股在高檔震盪趨疲，原物料、營建族群則發揮撐盤效果，但市場認同度有限。

華爾街股市3大指數收黑，美股道瓊工業指數18日終場下跌244.56點，以科技股為主的那斯達克指數下跌116.995點。

投資人對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫再度導致封鎖及全球經濟復甦蹣跚感到困擾，加上美國國會未同意新振興措施，歐洲股市下跌。

台股今天以12874.61點開出，小跌約1點，盤中翻紅走揚，回到5日線之上，加權指數一度來到12952.31點，上漲76.69點，但隨後漲幅收斂，在5日線附近來回震盪。

至11時左右，台股加權指數來到12840.56點，下跌35.06點，成交值來到1013.52億元。

觀察類股表現，塑膠、紡織、橡膠、鋼鐵、營建等族群走勢相對亮眼，電子、金融類股疲軟。

權值股中，台積電今天小漲0.56%，至446.5元，聯發科上漲1.15%，至618元，玉晶光上漲2.47%，至623元。

特斯拉將在22日舉行「電池日」發表會，外界預期執行長穆斯克（Elon Musk）將發表車用電池產能提升或價格下滑等重大進展，激勵特斯拉股價在過去一周上漲19%。不過台灣特斯拉概念股表現相對淡定，貿聯-KY早盤上漲逾4%，至256元，和大上漲近2%，至103.5元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，國際股市震盪，台股繼上週四、週五後，今天持續量縮整理格局，科技股也腳軟，但盤中原物料發揮撐盤效果，營建族群則受惠鬼月已過，將進入928檔期而走勢強勁。

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