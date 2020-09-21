今日焦點股 重點摘要

今（9/21）日熱門焦點股如下：

（1）總統蔡英文昨天在「第二屆危老+都更博覽會」致詞時，表態力挺都更，今（21）日營建股一開盤，就High翻，儘管台股一早就在平盤附近震盪，但營建股在國建（2501）、潤隆（1808）、京城（2524）、愛山林（2540）、皇翔（2545）、欣陸（3703）、遠雄建（5522）、華固（2548）及長虹（5534）等指標股，領軍衝鋒下，類股漲幅多維持在1.3％以上，躍居為台股焦點之一。

總統蔡英文昨天在「第二屆危老+都更博覽會」指出，今年危老都更案累計前八月已創下956件，目前全台屋齡30年以上戶數已超過400萬戶，未來政府政策將加速，整合要容易、獎勵要明確、審議要加速，並指示都更將簡化流程，儘量在一年內完成審議。

營建股近年來多家公司積極投入都更和危老行列，在政策加碼獎勵、地方政策加速審議下，也陸續開花結果。

伴隨著今年下半年明顯邁向完工交屋高峰題材的潤隆，本周24日將除權息共計4元，近期在殖利率行情推升下，股價也大幅飆漲，今早開高走高，暫收在76.6元的新高。

另外愛山林在代銷案紛紛開出紅盤的助攻下，業績題材吸引買盤進駐，今早也跳空漲停，攻上68.6元的史上新高，漲幅超過9％，盤中打開，暫收在68.1元，大漲6元以上，也是營建股焦點。

「都更大戶」長虹，近期都更大案「松德長虹」狂銷，業績亮眼，今天股價也上漲0.5元，暫收在81.1元。（工商時報 蔡惠芳）

（2）全球電動自行車需求穩健成長，市場看好增溫趨勢將延續數年，美利達（9914）上半年電動自行車營收占比達51％，全年有機會達到26～28萬輛，年增約一到二成。

估2021年成長幅度將更為顯著，挑戰40～45萬輛，帶動美利達業績動能向上。美利達早盤股價最高來到248元，漲幅逾1.5％，成交量破500張。

法人評估，美利達第三季雖受到零組件供應短缺衝擊，使得電動自行車短線出貨將呈現年減態勢，不過，獲利部分仍因中國大陸自有品牌營收成長，推升毛利率表現，加上來自轉投資SPECIALIZED貢獻豐碩，業內外獲利表現看好。

美利達中國及海外子公司銷售狀況良好，且E-BIKE出貨今年底將重拾強勁成長動能，在今、明年獲利正向的情況下，外資券商因而給出強力「買進」評等，目標價300元。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.敬鵬(2355)：單月營收連3揚，加上技術線型轉多突破整理區間，今早走強逾2%前進29元壓力區。

2.全漢(3015)：產能滿載訂單排到年底，外資上週天天買超，早盤偏多震盪，走高近2%。

3.健策(3653)：法人看好旺季業績表現有機會續創高峰，股價步步墊高，上漲2%突破310元。

4.鮮活果汁-KY(1256)：基本面旺搭配量能增溫，股價大拉直逼280元。

5.愛山林(2540)：產業面、基本面利多齊拱，股價跳漲至68.5元，一度逼近漲停板。

6.中鴻(2014)：10月盤價喊漲，早盤重返票面。

7.英利-KY(2239)：陸德系汽車品牌滲透率提升、有望受惠，三大法人18日擴大買超，早盤漲逾2%。

8.勤美(1532)：H2營運看俏，三大法人連5日買超，早盤漲逾2%。

9.虹光(2380)：三大法人連5日買超，早盤拉出第2根漲停。

10.凌陽(2401)：衝刺車用IC、AI，接單唱旺，轉投資凌陽創新擬23日登錄興櫃，推升早盤帶量上漲，一度衝上波段新高價。

11.尼克森(3317)：不畏外資買賣超搖擺不定，MOSFET題材夯，股價續上攻逾3%，登上40元之兩個半月高點。

12.富鼎(8261)：MOSFET族群人氣不滅，加上外資連2日敲進，晨盤爆大量高漲逾6%，飆上短波高價。

13.力麗(1444)：上周五獲外資買超4874張，晨盤放量彈升5%，寫1年半高。

14.和鑫(3049)：獲外資連六買，延續上周五噴量攻頂氣勢，早盤揚升 3%，登波段高。

15.宜進(1457)：外資連3買，早盤吸引買盤進駐，股價彈升4%，登今年高。

16.富晶通(3623)：買盤急拉，晨盤強勢攻頂，站穩各均線上方。

17.雙美(4728)：陸眼部護理具成長潛力，早盤衝高大漲7%，收復季線與半年線。

18.玉晶光(3406)：iPhone新機助攻獲小摩喊進，早盤在買盤點火下，放量彈升3%，站穩600關。

19.明基材(8215)：跨足織品材料，Xpore織物首秀上市，獲投信偏多操作，晨盤走揚近5%。

(時報資訊)

（4）傳動系統元件廠直得科技營運持續好轉，今年營運可望優於去年，董事會剛決議，斥資4.9億元，在台南樹谷園區二期新廠，同時通過股票上櫃轉上市案。

不過21日市場反應淡定，股價上漲0.10元開出，暫報81.2元；該股近期延著5日線震趨堅，後市不必過分看淡。短期高檔反壓暫看季線關卡。

直得生產大型及微型線性滑軌，今年爆發新冠肺炎疫情，直得以微型線性滑軌打入醫療產業，大有斬獲，加上電子業訂單穩定，上半年EPS從去年同期1.10元攀升至1.21元。

直得8月合併營收1.21億元，比去年同期成長7.52％；前8月合併營收9.16億元，較去年同期成長增加1.11％。（工商時報 沈美幸）

（5）晶電（2448）、隆達（3698）合組富采投控，股份轉換基準日因中國反壟斷審查未完成，將延後至明年1月6日，富采投控也將遞延掛牌，受此利空消息襲擊，晶電、隆達聯袂湧現失望性賣壓。

晶電上周五已經重挫4.3％，今早跌幅控制在半根跌停板之內，隆達則大跌超過6％，跌勢比晶電慘重；另晶電Mini LED後段點測、分選代工廠也大跌超過3％，類股因富采投控延後成軍，表現承壓。

最近一年台股電子業的合併案中，以被動元件大廠國巨（2327）合併美商基美規模最巨，總交易金額超過新台幣500億元，國、基合僅花三個月，就通過中國反壟斷局的審查，不過業界表示，國巨是特例，一般來說，反壟斷審查短則六個月，長則一年，都屬於正常的審查程序。

晶電預計10月，針對大客戶的Mini LED設備通過認證，在此之前，晶電在筆電、監視器、顯示屏的Mini LED已經開始投片，10月大客戶的設備認證過後，晶電將進一步拉高Mini LED的投片量，整個第四季，Mini LED的良率以85％為目標，並規劃在2～3季之後，將良率提升至90％以上。（工商時報 李淑惠）

（6）台積電ADR 18日下跌約2%，但台積電(2330)今股價開低走高，盤中漲6元至450元，拉抬台股同步開低走高。不過，中場後台積電短線帽客，在高檔獲利回吐搶賣壓逐漸出籠而走疲，目前多在平盤附近狹幅震盪。

一般預期，受惠SEMICON Taiwan國際半導體展本周三正式登場，將壯大台灣半導體產業的聲勢。

台積電ADR 18日收跌1.68美元，跌幅2.05%，每股約台幣467.77元。台積電上周五收在444元，外資賣超9884張。上周全周，外資賣超台積電6112張。

半導體專業展會SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23日至25日在台北南港展覽館舉行，今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館，預期將聚集550家廠商，展出超過2000個攤位。23日舉辦的大師論壇講者，台積電董事長劉德音等業界重量級人物，將針對「5G x AI半導體產業大未來」主題演講。

台積電股價於上周三(16日)，曾再創新高紀錄。蘋果發表新款平板率先採用台積電5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電16日收盤大漲13元至458元，漲幅近3%，也創下收盤價新高，率領台股16日同步創收盤新高，再度叩關一萬三千點關卡。

美國對華為（Huawei）禁令將於15日生效，台積電14日之後不再出貨華為；華為也搶在禁令生效前積極拉貨，台積電8月營收達1228.78億元，月增16%，年增15.8%，創歷史新高。

台積電除了華為以外的客戶訂單需求續旺，在蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科、超微（AMD）及輝達（Nvidia）等主要客戶需求續強，台積電7奈米以下先進製程產能持續吃緊，加上下半年5奈米大量出貨，法人預期，第4季台積電業績有機會更上層樓，全年營收成長逾2成，並再創新高。

台積電8月營收為1228.78億元，月增15.96%、年增15.79%，法人預期，受惠於5G、HPC強勁需求，7奈米以下產能滿載，其他製程也持穩表現，第3季業績可達標、甚至有可能超標，第4季業績有望持續向上。（時報資訊 沈培華）

（7）美國處理器廠超微（AMD）傳出獲得供貨華為許可，市場預期，超微合作夥伴祥碩營運可望連帶受惠，股周一在高檔震盪趨堅。

外媒報導，超微全球資深副總裁諾羅德（Forrest Norrod）在德意志銀行的技術會議上表示，超微已取得可以繼續出貨華為的許可，預計不會因為美國對華為的禁令而對業務產生重大影響。

IC設計業者表示，超微獲准繼續供貨華為，意味著美國政府並非要全面封殺華為，但也不代表所有華為供應商都能獲准繼續供貨華為。

業者指出，超微主要供應華為筆記型電腦與個人電腦處理器，在華為可以取得關鍵的處理器後，華為筆記型電腦與個人電腦可望順利出貨，不過，後續發展仍待進一步觀察。

市場預期，超微獲准繼續供貨華為，超微合作夥伴祥碩營運可望受惠。祥碩股價盤中一度達1530元，上漲55元，漲幅3.72%。不過，中場後漲幅稍後歛，迄上午11：20僅暫報小漲10元，漲幅0.68%。

據了解，美國政府擴大圍堵華為，要求採用美國技術及軟體的晶片，需要經過美國政府許可，才能出貨給華為，禁令15日生效。（中央社）

（8）螺絲廠世豐(2065)配發現金股利約1.8元以及股票股利約1.86元今日除權息。開盤參考價47.55元，股價走低，盤中跌逾1元至46.35元，呈現貼息。

世豐第二季遞延之需求回籠、客戶回補庫存加上美國終端居家裝修需求提升，預估第三季營收比去年同期有2位數之成長，全年營收可望再創新高。上周五股價收在59.2元高點，今除息首日股價回檔。

第三季需求暢旺，世豐2020年8月營收1.96億元，改寫新高紀錄，年增18.59%；7月及8月營收都在1.9億元之上，預期季營收可望年增兩位數，也可比第二季增長兩位數。

隨著美國各州陸續解封重啟經濟活動，加上美國新屋開工數已連續兩個月逐月成長，帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶急單需求，挹注烤漆螺絲及水泥螺絲主力螺絲產品銷售升溫；公司目前訂單能見度至11月，第四季可望延續比去年同期成長之力道，推估今年營收將再創新高，營收年增挑戰兩位數。世豐前8月營收13.53億元，年增率7.71%。

世豐近年隨著最大客戶需求增加，以及長尺寸螺絲的占比由之前的10%提升至30%，帶動業績成長。公司對第三季展望樂觀，法人估第三季營收年增逾1成，季增率可望達2位數，並比年增率更高。

世豐2020年上半年營收年增4.36%，再創同期新高，但受新台幣升值影響，獲利年減15.36%，每股淨利為2.08元，低於去年同期之2.48元。2020上半年，美國、亞洲、澳洲及歐洲地區營收比重分別為60%、12%、11%及7%，其中美國地區銷售較去年同期成長3%。（時報資訊 沈培華）