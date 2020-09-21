四巫日攪局美股 台股早盤由黑翻紅

美股回檔修正，台股加權指數21日開低在12,874.61點，台積電（2330）開在443.5元，開盤貼息隨後翻紅，光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）連袂上漲，指數在平盤附近震盪。

四巫日攪局，衝擊美國四大指數9月18日走軟，先前大漲的科技巨擘領軍走跌，市場成交量大增。

瓊工業平均指數9月18日下跌0.88％（244.56點）、收27,657.42點，創9月10日以來收盤新低，周K線下跌0.03％。那斯達克指數下跌1.07％（116.99點）、收10,793.28點，連續第2個交易日跌落50日移動平均線；周K線下跌0.56％。費城導體指數下跌1.51％（33.17點）、收2,160.97點，周K線上漲1.15％。

元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的那指，是重要關鍵，以長天期角度來看，從史高急速拉回，目前跌破月線，蘋果和特斯拉走勢一跌一漲，是主要觀盤指標股。美國費城半導體指數，也一併拉回，季線將是關鍵，兩大影響多方市場是否延續，值得留意。

元富投顧指出，現階段選股，優先選擇整理多時電子股，可以觀察「權重、ABF、IC設計」三大類股，台積電、南電和義隆電具指標性。近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔震盪，包括美股和陸股都如此，未來台股高姿態整理機會大。