新顯卡連發 茂達、大中H2吃補

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）預計將於下半年先後端出7奈米製程的新架構繪圖晶片，讓顯卡市場注入一股新活水。法人指出，IC設計廠茂達（6138）成功以風扇馬達驅動IC打進輝達、超微顯卡供應鏈，金氧半場效電晶體（MOSFET）廠大中（6435）、杰力也有望大啖訂單，替下半年業績大進補。

輝達於日前正式宣布推出Ampere架構繪圖晶片，並成為自家第二代導入光線追蹤的產品，應用在消費市場的RTX 3090、3080及3070等顯示卡也將先後在下半年上市，目前RTX 3080公版顯示卡已經率先在市場上銷售，由於性價比高，因此一上市隨即銷售一空，華碩、技嘉及微星等顯示卡品牌也準備搶攻這波商機。

超微陣營則將端出採用台積電7奈米製程代工的RDNA 2架構繪圖晶片，預期將在10月端出Radeon RX 6000系列顯示卡，全面加入下半年的新一代顯示卡大戰。

在輝達、超微在下半年將先後推出新一代顯示卡狀況下，IC設計廠及MOSFET廠已經準備好搶食這波商機。法人指出，茂達的風扇馬達驅動IC已經透過OEM／ODM廠打進輝達、超微的新款顯示卡供應鏈，進入第三季後便進入出貨旺季，由於目前輝達顯示卡熱銷，OEM／ODM廠也開始追加訂單，加上超微積極備貨需求，預期茂達相關訂單將有望一路暢旺到年底。

據了解，風扇馬達驅動IC市場最大兩家僅剩下羅姆及茂達等供應商，隨著羅姆將營運重心逐步移轉至其他領域，茂達則順利吃下羅姆流失的市占率，打進各大筆電品牌及顯示卡大廠平台，在車用散熱市場也開始嶄露頭角，目前正積極跨入資料中心、伺服器市場當中，後續業績成長力道可望持續向上。

MOSFET廠當中，法人看好杰力、大中等廠商，其中大中透過母公司茂達同步打進輝達、超微供應鏈，下半年出貨量將有望呈現逐季成長水準；杰力除了在筆電市場擁有亮眼表現之外，應用在顯卡的MOSFET產品在隨著市場需求成長，同步進入放量出貨階段，大啖新世代顯卡帶來的龐大商機。 大中、杰力公告8月合併營收分別為2.42、1.61億元，雙雙繳出月增、年增雙成長成績單。法人預期，隨筆電、顯示卡商機蓄旺，大中、杰力後續業績將有望繳出創高水準，全年營運可望優於2019年水準