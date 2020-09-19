16檔雙資力拱 閃金光

群創、宏碁等股價技術面佳，8月營收成長，外資及投信同步敲進…

台股14日重回月線扭轉頹勢，再靠著台積電領軍，成功收復所有均線。市場專家表示，即將進入第三季季底，此時可參考外資及投信雙資力拱，搭配技術面佳且8月和併營收成長等條件，計有有群創、宏碁、建準等16檔個股閃金光，作為布局參考。

台股18日小漲2.88點，收在12,875.62點，周漲199.67點。台股上周一度受惠台積電5奈米製程再獲得蘋果肯定，獨家取得蘋果新款iPad air 4的CPU訂單利多而大漲，指數重回一萬三。

然而，台股再度落入獨漲台積電必定壓回的魔咒，再加上台積電除息失靈而貼息，台股萬三屢攻不過。

永豐投顧總經理李學詩表示，外資今年以來呈現季季減碼，其中第三季賣超520億元，第二季賣超467億元，第一季新冠肺炎疫情最嚴重之際，賣超5,318億元，當前外資對台股的減碼資金尚未回流前，台股碎步前進。

第一金投顧董事長陳奕光認為，投信進入第三季季底作帳倒數計時，中小型電子股受青睞，外資選定跌深的塑化股等傳產、金融股布局，外資及投信兩方法人資金同步看好的個股，值得留意。

依據陳奕光、李學詩選股建議，挑選近五個交易日外資及投信均站在買方，同時具有大戶投資人籌碼優勢、股價技術面佳及8月合併營收成長的個股，包括群創、宏碁、建準、義隆、世紀鋼、台玻、奇鋐、萬海、大學光、勤美、超豐、雙鴻、波若威、鑫創、弘塑、統一實等16檔個股。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，迎接年底歐美採購旺季，及因應遠距教學、辦公趨勢，零售業者拉高了商務的筆電備貨量，筆電相關供應鏈如宏碁、義隆、奇鋐、雙鴻等，都獲法人加碼。

蕭乾祥還說，台積電高階製程受客戶肯定及競爭對手英特爾的製程落後，因此如火如荼進行擴展，半導體設備供應鏈也是法人重點加碼持股的標的，如弘塑等。

李學詩認為，之所以尚未看到外資大幅流入台股，主要是疫情不穩定，但從央行17日理監事會議預估，台灣下半年GDP 2.35％、2021年GDP3.28％來看，台灣仍屬亞洲最穩定的市場，外資回流不是不到，只是時候未到。