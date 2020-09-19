藏壽司1張賠8萬有救？專家：散戶只剩2條路

亞洲藏壽司在未上櫃之前，一度成為食品股股王，結果17日上櫃後，股價跳空暴跌，除了中籤的投資人以外，其餘單張至少都慘賠8萬元以上，很多投資人都面臨到該不該停損的窘境。

目前營運狀況：

亞洲藏壽司主要銷售策略是以量取勝、薄利多銷，但展店成本高，單店投資金額的收回時間比其他產飲業高，目前台灣共28間分點，平均每年展店6-10間，公司長期目標是擴大到50間，上櫃後籌資更快，可以大幅加快展店速度，預計最快2022年可以達到50間的目標。

▍ 財務結構：

藏壽司今年上半年受疫情影響，連續兩季都出現虧損，第一季EPS-0.2、第一季EPS-0.14，虧損幅度在餐飲業中算相對小，競爭力仍優於其他同業，預計從Q3開始將會由虧轉盈，但因上半年藏壽司新增3間分點，目前投資成本還未完全收回，預估全年EPS最高不超過1元，比起去年的1.97元，2020全年EPS將會年減6成以上。

▍ 與其他餐飲業比較：

藏壽司單店營收約800萬元左右，遠高於其他大型餐飲業者，王品、瓦城、豆府、漢來、六角等單店營收約落在300-500萬元，但因藏壽司展店成本也遠高於其他業者，營收雖高，但毛利卻很低，因此藏壽司營收穩定度高，但爆發性卻比不上其他大型餐飲業。

▍ 藏壽司值得投資嗎？

藏壽司是屬於薄利多銷型，因此真正的營收爆發期會落在明年，也就是上櫃後，籌資快速、加速展店，才有辦法將整體EPS快速拉高，長線看好但短線股價已經超漲太多，且不要忘了，2020全年預估EPS會年減6成以上，以目前合理的本益比來評估，合理價約在70元上下而已，屬於短空長多格局。

如果已經持有的投資人，目前只有兩條路：1. 短線先果斷停損，畢竟上櫃後加速展店，成效也不會在短時間浮現。2. 抱到明年，等分點成本都回收，EPS將會快速拉高，才有機會解套。

（本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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