明泰股權轉讓佳世達 友訊進帳10.8億

友訊（2332）真的和明泰（3380）切了！友訊18日正式與佳世達（2352）簽訂股權轉讓協議書，擬以溢價逾一成的每股29.56元價格，將友訊及其轉投資公司的全數股權轉手給佳世達，現撈10.8億元處分利益，此舉也宣告彼此長達17年的母子公司情緣正式畫上句點。

友訊今年爆發經營權之爭，公司派因固椿失利，友訊董事長改由明泰前董座李中旺出任，不過雙方擾攘的關係即將在近日畫上句點。

友訊18日公告，為活絡資產、使營運資金更加充裕，包括友訊及其旗下投資公司友佳及友茂投資，將全數出清手中的明泰持股，雙方洽定的買賣價格為29.56元，相較於明泰18日的收盤價27.75元，溢價逾一成。

經查友訊現手中握有的明泰持股約8.29萬張，持股比例15.3％，友佳及友茂投資則分別握有5,193張及722張持股，持股比例分別0.96％及0.14％，合計16.4％的持股都將拱手讓予佳世達。

由於友訊握有的明泰持股成本極低，此次出脫明泰持股獲利頗豐，光友訊自身的處分收益就有10.13億元，另友佳投資及友茂投資也可望獲利5,814萬及956萬元。

由於友佳投資及友茂投資均為友訊百分百持股的轉投資公司，友訊可望全數認列其處分利益，合計總處分利益達10.8億元，以友訊現有股本65.2億元換算，每股獲利挹注達1.66元。

法人指出，由於友訊公告出脫時點落在9月18日，推估處分利益認列時點應會落在今年第三季末或是第四季初，以友訊上半年每股淨損0.08元，下半年不但有機會轉虧為盈，且營運有望大幅超前去年全年的每股淨損0.78元。