14檔傳產漲價概念股 喊燒

油價轉強，中美重建需求帶動五大泛用塑膠報價上揚，市場傳出台塑（1301）產能被搶光，18日股價開高走高，帶動台化（1326）、台塑化（6505）接力上漲；此外，紡纖原料股南紡（1440）、力麗（1444）皆見上揚，14檔傳產漲價概念股躍升盤面亮點。

第一金投顧董事長陳奕光分析，大陸水災及美國颶風帶動中美災後重建需求，加上油價轉強，推升PVC報價連續六周上漲，本周漲幅高達7.8％，根據Platts資料顯示，每噸報價來到970美元，10月外銷盤價將調漲100美元，挑戰1,000美元高水位。此外，EVA報價本周漲幅8％，ABS上漲1.8％，五大泛用塑膠報價皆見上揚。

由於五大泛用塑膠報價同步上漲，且存貨位處相對低檔，需求有望帶動補一波庫存，但上游原料乙烯價格承壓，致使塑化產品利差擴大，在PVC族群當中，台塑、華夏為一貫廠，法人預期，將是這一波PVC報價上漲受惠程度較大者。

宏遠投顧副總經理陳國清認為，近期台股輪動架構，高股價基期的電子股，呈現跌深反彈，漲多的低價股，卻漲多回檔，兩者呈現輪動表現。

他認為，市場資金就這麼一套，類股股價漲多就出現調節賣壓，類股股價跌深就有資金進駐拉抬，維持類股輪動架構，使多頭人氣不墜，並配合拉抬台積電、聯電，或是拉抬權值股，例如台塑集團，墊高台股大盤指數。

就原物料股的基本面部分，陳國清認為，鋼鐵、PVC與ABS塑化股股價基期低，且因報價上漲對相關公司有利，下半年或將有大陸災後重建及美國颶風災後重建需求出現，短線上，股價漲多拉回可逢低承接，建議區間操作。