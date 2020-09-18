台股突軟腳 尋找多頭新引信

神山威力不再？權值龍頭台積電罕見貼息，大型電子股18日表現疲弱，盤中雖在生技、塑化等傳產族群撐盤下，加權指數一度翻紅、躍12,900點關卡，惟最後一盤因富時指數調整急挫、回到平盤，終場收12,875點。專家表示，市場靜待新利多助電子族群重返主流，預估大盤暫整理，上檔看挑戰13,000點。

台積電前四次季季配息有兩次一天填息，最長一次花費11天，本次連兩個交易日陷入貼息，雖引起市場擔心，但外資法人老神在在，研判隨富時調整告段落，籌碼面壓力減輕，短線加速填息機會仍在。

富時台灣50、台灣中型100等指數成分股調整18日盤後生效，最後一盤交易帶量下殺，收斂加權指數原本漲幅。其中，台灣50指數新增成分股瑞昱最後一盤爆出2,711張大量，股價收在最高382元，漲幅3.1％，獲投信買超2,418張，為本次新納成分股股價亮眼代表。

而新光金、中壽雖遭剔除於台灣50名單之外，然轉進台灣中型100成分股，18日均獲外資低接買盤青睞，分別買超36,019張、8,900張；新光金最後一盤爆出7.1萬張、股價收最低8.31元，跌幅1.07％，中壽最後一盤也爆出近1.5萬張，股價收20.1元、下跌0.5％。

在整體籌碼上，外資18日對現貨賣超8.4億元，期貨淨多單也減碼1,359口，未平倉口數降至22,863口。投信賣超9.7億元，惟自營商買超3.9億元，三大法人合計賣超14.2億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，本周指數一度揮軍挑戰前高，然因買盤追價力道不足，電子族群仍未能重回盤面主流，主要由於從今年獲利預估值來看，類股存在本益比偏高的問題尚待解決，亟需新的基本面利多做為催化劑。

群益投顧董事長蔡明彥與黃國偉都認為，台股下周有機會區間整理，預估指數區間落在12,500～13,000點。

法人指出，台積電前波高點466.5元，是集眾利多於一身的成果，可惜的是，利多暫已反映完畢，短期恐不易上演類似行情，市場靜待台積電21日參與外資線上法說會，以及10月15日的第三季業績法說會；從台積電積極購地來看，其法說會進一步釋出利多仍可期，將是再領大盤攻高的關鍵。