疫情趨緩 福壽下半年會更好

福壽（1219）上半年在本業成長及業外挹注下，獲利創下近九年新高，董事長洪堯昆18日參加證交所法說會表示，福壽積極朝向AI智慧製造、智慧營運提升經營效益；展望下半年，隨著疫情趨緩，加上公司對大宗物資的掌握，估計下半年營運「不會比上半年差！」

福壽上半年合併營收59.08億元、年減1.18％，但毛利率從去年的8.26％提高到9.73％，加上業外收益挹注下，歸屬於母公司淨利3.42億元，較去年同期大增6.72倍；每股稅後淨利1.06元，也明顯高於去年同期的0.14元。

法說會資料顯示，福壽上半年六大主力產品毛利都有成長，包括穀物食品、畜水產製品、寵物食品、農資肥料、食用油脂、畜水產飼料，其中，營收占比最大的仍是畜水產飼料，占比39％，其次是食用油脂，占比27％，畜水產製品占15％，寵物食品占12％。

成立於1920年的福壽已是百年企業，洪堯昆表示，福壽從2018年成立AI辦公室，跟工研院、資策會合作展開智慧製造、智慧營運等推動，強化公司體質，目前包括油品製造及包裝、食品廠等部門都逐漸升級，下一個百年將持續加強AI應用，未來新的投資都會引進AI智慧技術。

在銷售方面，洪堯昆指出，今年福壽新設立B2C辦公室，希望產品不只透過經銷商、大盤銷售，可直接賣到消費者可觸及的零售通路，將大包裝的產品轉換成消費產品，例如食用油、雞蛋、加工肉品等，都是未來強化的方向。

展望下半年營運，洪堯昆說，大宗物資占該公司營業70％，未來仍要觀察國際大宗物資行情的變化，也考驗公司國際採購人員對市場的掌握度，但福壽在大宗物資的庫存量相對充足，加上疫情比較趨緩，整體來看下半年「不會比上半年差」。

另，針對瘦肉精美豬進口的議題，洪堯昆則說，希望政府強制規範進口豬肉的標示，特別是在內臟類等產品，讓消費者可清楚辨識，至於對業者來說，關鍵是加強自身的產品產銷履歷認證，讓消費者對產品安全有信心。