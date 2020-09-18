景氣回穩 慧洋今年本業估損平

慧洋-KY（2637）受惠於全球海運市場回穩，下半年起轉盈擺脫虧損低迷，法人估計全年本業將兩平，如有順利賣出舊船，就可享有獲利。

慧洋18日舉辦法說會，慧洋主管說明，散裝航運業上半年受疫情嚴重衝擊；隨必要需求回補，及各國防疫措施落實下，運價指數從6月下旬起止跌回升，帶動慧洋自7月起轉虧為盈，營運漸入佳境。

慧洋8月營業利益率回升至17％，遠優於上半年平均6％的成績，8月單月稅前淨利7824.3萬元，每股稅前淨利0.11元；累計前八月稅前淨損3.4億元，每股稅前淨損0.47元。

第三季散裝航運進入北美穀物運輸旺季，中國大陸亦因水患影響境內鐵礦砂的產出，及後續災後重建需求，帶動自國外量大進口原物料需球，再加上全球貿易需求回補與第四季傳統旺季，航運業與慧洋後市審慎樂觀。

慧洋旗下共135艘船舶，船隻平均船齡約七年，月底將交付輕便型3.78萬載重噸船一艘，11月新增超級極限型船一艘，全年總計新增八艘最新節能新船，其中年初兩艘備有脫硫器設備。

未來慧洋將依市況適時淘汰船齡十年以上的老船，維持船隊運力在最佳狀態；至於全年船隊租金換約情況則仍因疫情影響，以及去年基期較高，預期降幅為4.59％。

今年因新冠肺炎疫情影響全球經濟活動甚鉅，停工影響原物料需求、港口邊境封鎖管制影響港務作業、二手船舶與拆船市況下滑，交船點安排也不易，目前慧洋有二、三艘船在洽談出售，在市況日益好轉情況下，年底前仍有機會出售舊船，取得賣船利益。

展望明年，慧洋指出，全球經濟景氣已逐漸脫離谷底，未來港務運作將與防疫措施共存，短期雖會造成作業流程緩慢，然全球貿易運輸需求不變，慧洋樂觀疫情完全過去後，將重回成長走勢。