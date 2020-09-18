國揚股本大瘦身 現減45％

國揚實業（2505）股本大瘦身，18日股東臨時會通過現金減資45.44795％，減資金額達31.65億元，減資後股本降為38億元，每股將退還股東現金4.54479元。國揚繼上半年EPS飆出6.53元的新高後，第四季還有兩大案共52億元完工入帳，在減資效應下，法人估單季EPS可衝高至2.5元以上。

國揚總經理彭邵齡表示，國揚已朝向控股公司轉型，相對股本規模也毋需太大。目前國揚集團除國揚、漢來美食，已升格為上市公司之外，接下來漢神百貨將是下一隻「小金雞」，國揚甫於6月斥資約1.03億元，買進18％漢神百貨股票；漢來飯店揮軍北上第一座飯店台肥南港據點，計畫於2022年開幕，屆時也會有IPO的規畫。

國揚表示，減資案通過後，預期第四季起，股東權益報酬率將大為攀升，有助衝高EPS表現。

國揚財務處協理王正怡表示，國揚此刻大幅減資有三大考量，一是國揚今年處分「大南港案土地」，處分利益達55億元，除挹注上半年EPS衝高至6.53元，在手現金相當豐沛；二是國揚今年完工入帳案量將相當可觀，現金回收量相當充裕；三是國揚將轉型為控股公司，依目前股本來看，規模相對太大。

國揚受惠今年業績大旺，前八月營收106.23億元、年增905.76％。王正怡表示，原本預計今年完工入帳四大案，因「大南港案土地」處分利益大進補，其中可跨年度完工入帳的兩案將延至明年入帳，另兩案，包括總銷30億元「南方莊園」、22億元「翡翠森林－金澤區」，則為今年下半年重點，預計10月起交屋認列。

法人估計國揚第四季可供入帳營收約有40億元，依減資後股本38億元計，單季EPS有望衝高到2.5～2.6元。

國揚今年已配發2019年度股利，每股配息0.15元；今年採「季季配」後，第二季配發現金股息達1.5元。這次現金減資每股擬發還4.54479元。