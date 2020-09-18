低利環境房產交易熱 營建業受惠

利率牽動產業變化及資金流向，央行17日決議維持重貼現率1.125％不變，美國聯準會也宣示2023年以前不會升息，低利環境不利金融業，但對營建業有利，法人近期資金流入營建股有國產（2504）、工信（5521）等。



三大法人近五個交易日買超營建股依序有國產、工信、欣陸、鄉林、名軒、冠德、總太、宏盛、聯上發、太子、鼎固-KY、遠雄、櫻花建、潤隆、興富發等個股，其中聯上發一周上漲9.27％，表現不俗，工信一周漲幅5.43％，亦表現出色，



統一投顧董事長黎方國表示，央行17日召開理監事會議，決議維持重貼現率1.125％不變，由於美國、台灣在今年3月各降息6碼、1碼，基於利率在2023年可能仍處低水位，影響銀行業的放款、債券投資的收益，考量台灣利率短時間內不易反轉向上，反而有利於長期降低民眾在房地產利息支出，對營建業有利。



黎方國說，低利率環境、台商回台設廠及資金回流趨勢下，房市買氣已顯著回籠，建商新推出建案順銷無虞。同時，根據房仲業者統計，今年北台灣928檔期推案量2,436億元，年增44％，黎方國建議，投資人可將焦點放在2021年建案量成長的個股。



冠德上半年每股純益（EPS）為1.6元，優於去年同期0.47元的水準，冠德今年及2021年將分別完工三個案，合計六個案子，建案能見度高，包括今年有冠德泰極、冠德泰景、冠德創新殿，2021年有台中捷運G8、冠德天晴、敦北地上權案，將帶動冠德2021年獲利大幅跳升。



冠德近五個交易日獲三大法人買超1,217張，18日股價上漲0.25％，收在40.10元。



工信則挾著大南港案入帳，使得第二季財報表現亮眼，每股淨值回升至13.83元，已順利恢復股票信用交易，法人看好工信財務結構改善，調升股價淨值比評價，吸引資金布局，近五個交易日獲三大法人買超9,089張，18日股價收在11.65元，單周上漲5.43％。