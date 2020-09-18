不怕震盪 世紀鋼等7檔股價創高

台股萬三行情曇花一現，本周行情震盪劇烈，不過，個股輪漲氣勢非凡，傳產股、低位階股接棒大顯神威，世紀鋼（9958）、太極（4934）、政伸（8481）等七檔上市櫃個股，股價領頭創新高，不讓大型電子權值股專美於前。



台股18日收盤因台積電大幅壓回，收444元下跌4.5元，加權指數小漲2.88點，但未含電子、金融股指數18日大漲111.82點、漲幅0.92％，即傳產類股指數逆勢大漲，扮演盤面重要撐盤指標，不少個股爆量大漲，漲勢非凡。



據統計，世紀鋼、太極、政伸、進泰電子、捷泰、世豐、艾華等七檔個股，18日股價同步創上市櫃以來新高，這七檔個股市值迷你，最高的世紀鋼不到300億元，最少艾華的只有17億元，全屬中小型股。



台新投顧研究部協理范婉瑜表示，時序進入9月，即將進入第四季，市場開始慢慢反應明年營運獲利情形，傳產股目前仍相對屬低位階，再加上明年獲利有望回升，帶動市場資金往傳產股挪移，電子股拉回整理之際，由傳產股接棒撐盤，看好10月中旬之前，台股仍有機會向萬三、前波高點13,031點挑戰。



近來鋼廠接單暢旺，市場普遍看好第四季營運成長具爆發力，世紀鋼也是離岸風電概念股，營收連二個月站上7億元大關，且累計前八月營收38.94億元，較去年同期激增2.17倍。



太陽能廠近來出現脫谷底營運，太極今年初宣布跨入碳化矽Sic領域，並取得中科院的專利授權，Sic業務已切割給子公司盛新材，並將於下周進行國際半體展展出，並推出4吋及6吋的碳化矽材料，同時也將於22日召開法說會，成為投資人關注焦點。