9月18日一分鐘強弱勢股

9月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

生華科

(6492)

9.92

旗下新藥獲美FDA人體臨床試驗申請，最快明年有望問世

富鼎

(8261)

9.91

MOSFET第四季漲聲響起，外資力挺下股價登兩個半月新高

一詮

(2486)

9.79

自結8月獲利達700萬元，年增2.07倍，股價創近兩年高點

瑞基

(4171)

9.77

新冠病毒、水產、畜產等檢測產品出貨暢旺，營運高檔不墜

合一

(4743)

9.72

外資8月以來買超不手軟，持股比重自2.73％攀至7.96％

力麗

(1444)

9.61

透過環保聚酯紗線、原抽色紗打入蘋果新款 Apple Watch供應鏈

海華

(3694)

9.59

受惠通信需求暢旺，Q2轉盈後，下半年營收也呈逐月成長

和鑫

(3049)

9.53

三星摺疊機市占年底前可望達到八成，供應鏈深具想像空間

申豐

(6582)

6.04

醫療手套需求依舊強勁，帶動上游原料維持較高的拉貨水平

愛普

(6531)

5.78

8月營收恢復月增、年增雙率雙增水準，股價挑戰季線反壓

製表：柯宗沅

9月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

驊訊

(6237)

6.13

股價衝近10年新高後，獲利了結賣壓出籠，回測10日均線

九暘

(8040)

5.95

前日突破半年線的熱情無法延續，外資轉賣後再度回跌

嘉裕

(1417)

5.12

國防部大單利多告段落，股價量縮震盪，外資連5賣

大同

(2371)

5.09

經營權爭議糾結，市場派10月21日將召開股臨會改選董事

永崴投控

(3712)

4.92

缺乏基本面做基礎，外資單日賣超近千張，回測季線支撐

台勝科

(3532)

4.68

早盤雖一度挑戰季線反壓，但在法人不賞臉的情況拉回修正

榮創

(3437)

4.68

雖具Mini LED題材，但股價衝高後遭外資倒貨，向下重挫

晶電

(2448)

4.30

10月將與隆達合資成立富采投控並掛牌上市，公司則將下市

亞帝歐

(3516)

4.01

大盤高檔整理影響漲多電子股震盪加劇，單日震幅達13.1％

弘塑

(3131)

3.83

台積電陷入貼息窘境，法人轉賣，拖累股價同步拉回整理

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組