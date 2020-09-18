9月18日一分鐘強弱勢股
9月18日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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生華科
(6492)
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9.92
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旗下新藥獲美FDA人體臨床試驗申請，最快明年有望問世
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富鼎
(8261)
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9.91
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MOSFET第四季漲聲響起，外資力挺下股價登兩個半月新高
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一詮
(2486)
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9.79
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自結8月獲利達700萬元，年增2.07倍，股價創近兩年高點
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瑞基
(4171)
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9.77
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新冠病毒、水產、畜產等檢測產品出貨暢旺，營運高檔不墜
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合一
(4743)
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9.72
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外資8月以來買超不手軟，持股比重自2.73％攀至7.96％
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力麗
(1444)
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9.61
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透過環保聚酯紗線、原抽色紗打入蘋果新款 Apple Watch供應鏈
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海華
(3694)
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9.59
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受惠通信需求暢旺，Q2轉盈後，下半年營收也呈逐月成長
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和鑫
(3049)
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9.53
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三星摺疊機市占年底前可望達到八成，供應鏈深具想像空間
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申豐
(6582)
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6.04
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醫療手套需求依舊強勁，帶動上游原料維持較高的拉貨水平
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愛普
(6531)
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5.78
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8月營收恢復月增、年增雙率雙增水準，股價挑戰季線反壓
製表：柯宗沅
9月18日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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驊訊
(6237)
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6.13
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股價衝近10年新高後，獲利了結賣壓出籠，回測10日均線
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九暘
(8040)
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5.95
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前日突破半年線的熱情無法延續，外資轉賣後再度回跌
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嘉裕
(1417)
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5.12
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國防部大單利多告段落，股價量縮震盪，外資連5賣
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大同
(2371)
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5.09
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經營權爭議糾結，市場派10月21日將召開股臨會改選董事
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永崴投控
(3712)
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4.92
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缺乏基本面做基礎，外資單日賣超近千張，回測季線支撐
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台勝科
(3532)
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4.68
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早盤雖一度挑戰季線反壓，但在法人不賞臉的情況拉回修正
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榮創
(3437)
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4.68
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雖具Mini LED題材，但股價衝高後遭外資倒貨，向下重挫
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晶電
(2448)
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4.30
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10月將與隆達合資成立富采投控並掛牌上市，公司則將下市
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亞帝歐
(3516)
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4.01
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大盤高檔整理影響漲多電子股震盪加劇，單日震幅達13.1％
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弘塑
(3131)
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3.83
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台積電陷入貼息窘境，法人轉賣，拖累股價同步拉回整理
製表：柯宗沅
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