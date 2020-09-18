台積疲 大戶轉進生技、塑化 台股收12875

台積除息後，連續兩個交易日演出貼息走勢，使盤勢暫處萬三關卡前震盪整理格局；由於法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶資金，再度轉進小型股運作，使生技、低價與具題材的塑化、MOSFET等類股接棒撐盤，短多得仍居上風。

加權股價指數今在平盤附近上下狹幅震盪，最高指數一度觸及12927點，最低點則位於12841點，差距僅86點，終場由短多勝出，小漲2.88點，報12875.62點，漲幅0.02%，成交2008.15億元。

重量級集團股短線站在多方者，包括仁寶、日月光投控、聯電、台塑四寶、亞泥、和碩、聯發科及第一金。表現弱勢的權值股，除台積電、還有股王大立光、鴻海、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、中鋼、台玻、長榮、遠東新、台灣大、南亞科、長榮航、華航、廣達、友達、群創與台泥等。

櫃買市場方面，受惠市場資金再度回頭，在小型股運作，使具題材的生技類股指數大漲3.26%，多方指標包括生華科、中天、合一、杏國等都大漲帶動族群比價效應，另外，紡纖、化學、電機、電子與鋼鐵等類股也力挺多方，成功化解營建、航運拉回壓力，使盤勢開高走高，終場指數勁揚0.76%，報168.91點，成交520.74億元。

業內人士指出，目前看起來，盤勢中多架構仍持穩行進，而且半導體、5G、電動車、AI物聯網等科技長多格局仍普被法人認同，因此，該等族群逢拉回，低檔仍見買盤積極布局，波段行情值持續追蹤。

另外，政策面積極作多的風電、生技等類股，也見大股東、法人等戮力護盤，後市不必過分看淡。

此外，近期包括四大基金、官股券商等國家隊法人，在萬點之上的護盤動作並未縮手，係主力群短期強勢作價，仍暫無後顧之憂遠因，預期具題材的相關類股或個股，波段持續領先盤勢發展仍審慎樂觀。

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