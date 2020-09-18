傳產當家 35檔紅透半邊天

台股今（18日）加權股價指數收盤報12,875.62點，漲2.88點，漲幅0.02%，成交量為2,008.05億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有30檔，前10名為首利 (1471)、虹揚-KY (6573)、越南控-DR (9110)、精熙-DR (9188)、泰金寶-DR (9105)、再生-KY (1337)、金麗-KY (8429)、皇昌 (2543)、捷泰 (6165)、富鼎 (8261)以上皆漲停。

今日有3檔超過5％跌幅，跌幅前10名有美德醫療-DR (9103)、嘉裕 (1417)、大同 (2371)、永崴投控 (3712)、榮創 (3437)、台勝科 (3532)、晶電 (2448)、光鋐 (4956)、中釉 (1809)、光磊 (2340)。

上市成交量前10名個股有力麗 (1444)、聯電 (2303)、新光金 (2888)、友達 (2409)、中石化 (1314)、群創 (3481)、和鑫 (3049)、長榮 (2603)、晶電 (2448)、台積電 (2330)。

上櫃有27檔7％以上漲幅，其中前10名為廣寰科 (3287)、陽程 (3498)、綠電生 (8440) 、新零售 (3085)、生華科 (6492)、中天 (4128)、中茂 (5205)、艾華 (6204)、立衛 (5344)、合正 (5381)以上皆漲停。

今日上櫃有8檔股票有5％以上的大跌，前10檔亞洲藏壽司 (2754)、新晶投控 (3713)、通訊-KY (6404)、驊訊 (6237)、商丞 (8277)、九暘 (8040)、上奇 (6123)、笙泉 (3122)、綠河-KY (8444)、志旭 (8067)。

上櫃成交量前10名為驊訊 (6237)、光洋科 (1785)、聚和 (6509)、樺晟 (3202)、長科* (6548)、合一 (4743)、松瑞藥 (4167)、創惟 (6104)、東碩 (3272)、中天 (4128) 。

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