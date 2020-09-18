傳產股領軍 台股重返12,900點之上

美股道瓊工業指數下跌，台股今天開低震擋走高，電子股小漲、金融股小跌，在塑化等傳產股領軍下，重返12,900點大關之上。

至10時34分，加權股價指數來到12,911.32點，上漲38.58點，成交值新台幣872.85億元。

八大類股當中，塑化、造紙、紡織類股表現相對強勁，金融類股小跌，機電類股小漲。

受惠聚氯乙烯價格上漲，台塑盤中來到82.3元，上漲4.7%，南亞、台化、台塑化的漲幅介於1.64%到3.08%。

蘋概3雄台積電盤中來到443元，下跌1.2%，隨後回到平盤448.5元。大立光和鴻海分別在平盤價3,500元和78.1元附近整理。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天有點沉悶，畢竟上攻13,000點失利拉回，電子股短期要轉為主流股機率不大，在13,000點關前整理，只要能守住月線12,737點附近位置，基本上還算是強勢整理，有機會再往上攻。

黃國偉指出，聚氯乙烯（PVC）價格大漲，讓沉寂許久的台塑股價終於轉強，先前因原油價格不好，衝擊銷售油品的台塑化業績，因台塑持有台塑化股票，連帶受影響，是今年以來股價走低的原因，但因今年以來股價跌深，且有台塑主要產品聚氯乙烯價格上漲利多，帶動股價補漲。

他說，近期電子股遇利多反應不明顯，但傳產股一遇利多就大漲，主因第2、3季電子股漲翻天，有些股票本益比高達40、50倍情況下，許多外資券商為合理化股價表現，還拿3年後的獲利預期，發布看多個股的研究報告，因此電子股問題未解，短線不易大漲；反而是股價基期低的傳產股，受原物料價格上漲帶動漲勢。

另外，台積電貼息，短線股價不理想，他認為，台積電在南科大動作買地，又在美國投資，增加資本支出，往3奈米、2奈米邁進方向不變，重心放在台灣的趨勢不變，股價仍在均線之上，可能要等到10月中法人說明會才會再出現明顯漲勢。

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