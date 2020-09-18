合一領軍 生技股接棒演出

生技類股歷經2個月整理後，近來利多開始發酵，加上生技掛牌IPO熱潮帶動，吸引資金從漲高的類股轉戰生技族群，今天由生技股王合一領軍，上櫃生技指數勁揚逾3%，接棒演出架式十足。

生技股常常爆漲爆跌，讓投資人又愛又恨，在沈寂2個多月後，包括新藥、疫苗、試劑、醫材甚至是保健、醫療美容相關不少具題材的生技股也陸續傳出新進展，讓類股蓄積新能量。

生技類股今天在合一帶頭越過前波高點激勵下，中天同步勁揚；生華科、大學光、瑞基漲停助攻，興櫃的金萬林、普生漲幅分別有13%及8%以上，上櫃生技指數大漲逾3%，漲幅居冠表現一支獨秀，上市生技指數也逼近1%。

隱型眼鏡相關精華、金可-KY也見到跌深反彈，獲得韓國藥廠CKD生物相似藥DARBEPOETIN ALFA的獨家經銷授權的美時漲幅也有2%，科妍關節腔注射劑獲食品藥物管理局（TFDA）核准擴大適應症範圍，漲幅約1%。

觀察籌碼面，合一從7月初高點拉回修正以來已超過2個月，近1個多月來，外資幾乎是天天買，且買盤越來越猛，截至17日止，外資持股已來到25872張，比例從5月不到1%快速拉升至7.3%。

法人表示，合一在5月獲得MSCI明晟指數納入小型指數成分股後，外資買盤就不間斷，持股一路攀升，也讓籌碼越加穩定。

法人表示，一場疫情改變台灣生技樣貌，從冰河期變火山爆發期，資金狂潮加上疫情的催動，讓沈潛多年的生技股，從防疫物資（口罩、額溫槍）、新冠病毒治療藥、檢測及疫苗再到新藥，次族群間輪動飆出高人氣，此波生技股並非全是「無基之彈」，在資金行情下，預料生技股不會缺席，將會是電子、生技雙主軸的局勢。但提醒投資人，生技股需以長線角度看待。

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