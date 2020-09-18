上市、櫃企業營運快報

今（9/18）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.凌陽科技轉投資開花結果，旗下電腦週邊晶片廠凌陽創新前8月每股純益新台幣4.74元，預計23日登錄興櫃交易。

凌陽創新目前股本5.14億元，凌陽科技持股61.13%，旗下凌陽創業投資及凌旭投資分別持股5.64%及2.09%，合計持股68.86%。

隨著營業規模擴增，凌陽創新前8月毛利率攀高至56.57%，稅後淨利2.44億元，大幅超越去年整年度獲利1.35億元，每股純益4.74元。

2.力挺政府潔淨能源政策，兆豐銀行表示，將與瑞穗銀行一同擔任中鼎工程與美商奇異公司承攬的「台電興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」聯貸主辦行，授信規模達新台幣185億元。

3.櫃買中心今（18）日將召開上櫃審議委員會，審議智聯服務公司（6751）申請上櫃案。

智聯服務公司為宏碁公司轉投資事業，主要從事電腦硬體設備及軟體之銷售與資訊系統整合服務，並提供資訊人力派遣或外包服務等，申請時資本額1億1,130萬元，董事長為施宣輝，推薦證券商是福邦證券及台新證券。

智聯服務公司108年度之合併營業收入為10億7,411萬元，稅後淨利為2,903萬元，每股盈餘為2.93元。109年上半年度之合併營業收入為5億3,283萬元，稅後淨利為1,791萬元，每股盈餘為1.60元。

4.PCB廠加速導入智慧製造，台灣電路板協會(TPCA)成立PCBECI設備聯網示範團隊，協助台灣的20家中小型PCB企業順利完成105台舊有設備升級智慧聯網功能，大幅提升台灣板廠及設備廠國際競爭力。

近幾年，PCB廠積極導入智慧製造以降低生產成本，並提高生產良率，TPCA與資策會合作，在協會平台探討出關鍵製程與團隊結構，促成由系統整合商沃亞科技主導，與國產四大主設備製造商：志聖(2467)、東台(4526)、群翊(6664)、揚博(2493)串連合作，成立PCBECI設備聯網示範團隊，獲經濟部工業局政策支援，協助台灣的20家中小型PCB企業，順利完成105台舊有設備升級智慧聯網功能。

5.新冠肺炎疫情及中美貿易戰衝擊電子產業，PCB及半導體設備廠—揚博(2493)因搭上半導體及ABF載板高成長列車，前8月合併營收為16.71億元，年成長1.51%。

展望未來，揚博表示，異質晶片整合是半導體重要趨勢，也是公司未來重要設備業務，公司將持續開發5G相關應用載板、軟板及硬板製程(手機及伺服器用厚大板)、電動車及ADAS車載板等製程設備，並強化設備智慧化，公司也將配合客戶開發印度市場，審慎樂觀面對半導體相關業務。

6.今年上半年全球影視受到疫情嚴重衝擊，整個影視產業進入冰河時期。不過，在全球各地逐漸解封，全球影視產業走出谷底，2020年下半年海外地區電影院逐步進行開放，以及影視拍攝製作倍數開機的情況下，兔將(8492)已經接連完成兩部電影及三部大型電視劇的訂單簽約。

並將於10月完成大型古裝玄幻劇「鏡．雙城」拍攝，全面進入後期製作，今年第4季業績成長可期。此外，接續訂單已到2021年第4季，目前積極擴充產能中，因應產業回溫所帶來的市場需求。

7.大宇資(6111)今年7月新遊戲《仙劍奇俠傳-宿命》推出，是下半年上市的首款遊戲，緊接著9月9日推出《軒轅劍-劍之源》，《軒轅劍七》單機版本亦將於10月上市，下半年動能不虞匱乏，加上授權金入帳，下半年可望較上半年樂觀；而明年初開始還有《明星志願四》手遊、《仙劍奇俠傳-九野》、單機版《仙劍奇俠傳七》以及電影、電視劇陸續播出，動能可望延續到明年上半年。

8.台灣智慧移動產業協會（SMAT）今天集結上中下游產業鏈逾70家廠商，共同連署支持電動機車發展，力挺政府的「2030電動機車新售35%」永續目標，並訂下短期衝刺「2024電動機車破百萬台」目標。

9.美國國務院次卿柯拉克今日在台北萬豪酒店，與行政院副院長沈榮津等官員，舉行官方對官方的台美經濟與商業對話會前會。

包括沈榮津、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、貿協董事長黃志芳等官員，一大早就到萬豪酒店開會。

美國方面則將在中午宴請台美重要供應鏈業者，主要為半導體、網通、科技業，以及工商團體代表。