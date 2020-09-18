資金點火塑化族群 指數早盤由黑翻紅

美股拉回，台積電（2330）除息後第二天，開低在447元，壓抑加權指數也開低在12,858.6點，不過，在資金點火塑化族群下，指數隨即由黑翻紅，指數向上挑戰12,900點關卡。

美國上周初次申請失業救濟金人數依舊居高不下、美國四大指數17日全面走跌，由先前大漲的科技巨擘領軍拉回。

道瓊工業平均指數9月17日下跌0.47％（130.4點）、收27,901.98點。那斯達克指數下跌1.27％（140.19點）、收10,910.28點。費城導體指數下跌0.06％（1.39點）、收2,194.15點。

元富投顧指出，短線台股表現優於國際股市，在月線以上強勢整理，台股屬驚驚漲格局。從技術面來觀察，台股在月線以上整理，均線皆呈多頭排列，台股中期屬多方架構。

短線資金輪動快速，熱門族群有IC設計、紡織和塑化，可觀察世芯-KY、精元、義隆、力麗、力鵬、嘉裕、華夏、國喬、台聚。

在期貨多單方面，外資淨多單減少8,306口至24,222口，外資對台股屬中性操作，短線月線12,724點是多空交戰點。以內資為主的櫃買指數，不畏國際股市動盪，日線連四紅，KD黃金交叉，在均線以上強勢整理，短線半導體、IC設計與散熱股夯。

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