車市漸復甦 汽車板廠出運

全球汽車市場近年低迷，尤其去年開始到今年上半年，貿易戰和疫情雙重壓力之下，幾乎陷入谷底。隨著時序進入下半年，除了傳統旺季到來外，國外車廠也陸續解封復工，近期也有不少PCB廠指出需求回溫，法人預期，汽車板廠如健鼎（3044）、敬鵬（2355）、競國（6108）、高技（5439）、定穎（6251）等可望受惠。

健鼎8月營收51.09億元，創下歷史次高，累計前八月營收為349.23億元，與去年同期相比，僅小幅衰退1.6％。主要成長動能來自網通／伺服器受惠資料中心、高頻高速網路等需求，相關產品需求一直不差，手機則受惠非蘋中階手機影響不大，汽車板相關健鼎則認為，第二季已經很谷底，預期會慢慢復甦。法人預估，看好旺季到來，累計營收年減幅度持續縮小當中，7、8月營收均突破50億元，推估第三季將優於去年同期表現。

競國8月營收7.58億元，連續三個月營收年月雙成長，公司指出，今年需求主要來自筆電和伺服器相關產品，NB Cam模組、DRAM模組板等，汽車產品則持續布局當中，不過因車市下滑嚴重，目前有感受到回溫，但預期下半年只會增加少量，不預設有大量訂單挹注，明年才會比今年慢慢增加。

定穎先前則提到，因汽車板佔公司營收比重不小，車市下滑多少還是有影響，不過今年來自電動車、ADAS的比重增加，因此營運相對有撐。展望下半年，因國外車廠解封復工，汽車板拉貨回溫，另外像是資料中心用的儲存式裝置也恢復拉貨，以及5G相關產品如路由器、小基站等也有所斬獲，對後續營運維持審慎樂觀看待。

高技汽車板主要是應用在新能源車領域，公司表示，第三季汽車相關有陸續上來，新能源車出貨預期能恢復成長，但要回到前年市場熱絡還需要一段時間，目前高技已切入北美一線大廠，也有切入歐系客戶。高技表示，雖然目前汽車產品佔營收比重還不高，但新能源車做為長遠趨勢且具高成長潛力，有望長期穩健受惠。