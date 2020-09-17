美妝業添新兵 軒郁10月上櫃

美妝快時尚品牌添生力軍！軒郁國際（6703）預計10月下旬掛牌上櫃，每股承銷價暫定96.9元。由於該公司上半年EPS已交出4.1元佳績，也是美容保健品族群少數業績獲利成長的公司，預估將有機會掀起比價空間。



2009年才成立的軒郁，是以面膜起家，營運表現非常耀眼，自2016年起每年都大賺半個股本以上，由於美容保養品產業，下半年有雙11和雙12效應，業績都會明顯優於上半年；軒郁總經理楊尚軒表示，今年此趨勢將延續，整理業績應有不錯的成長力道。



楊尚軒表示，軒郁過去海外業績主要來自香港，透過莎莎通路銷售，但去年受到反送中波及，而決定業務不能只靠代理商，因此，積極調整營運轉向布局馬來西亞、越南、泰國的跨境電商，加上成立生技保健研發部門，攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品，反而得利，今年來自於外銷和跨境電商的海外營收占比已達二成，未來可望進一步提升，期望透過數位轉型躍升全球百大美妝集團。



楊尚軒表示，軒郁首創第一片耳掛式面膜、黑面膜、8分鐘面膜，都是講求速效的產品，公司推出很多第一的產品，可以說是最創新、獨特的品牌。而後也跨足面霜、精華液、洗卸及防曬等品項，面膜營收就占美妝保養品類的六成。



目前在國內超過7,000家實體通路及5個虛擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路，是以「先虛（網路）後實（實體）」的方式，拓展線上線下全通路。其中透過iQueen（愛女人購物網）電商平台的會員數據資料及消費者的意見反饋，每年汰舊換新，不斷開發符合市場需求的明星商品。



軒郁董事長胡蕙郁表示，擁有自有品牌「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr.May」美博士及「LUDEYA」露蒂雅等美妝產品，及「Simply」新普利、「M2」輕次方機能保健品牌產品，並經營iQueen提供一站式購物服務，除銷售自家品牌產品外，也銷售其他品牌的保養品、保健食品、美體美材商品、流行性包款及居家流行生活用品等多種品項。