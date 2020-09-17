EVA、PVC強漲 塑化股吃補

PLATTS報導，需求旺季增溫、美石化供給受阻發酵，遠東區五大泛用樹脂現貨行情漲勢凌厲，其中，EVA、PVC因供需緊俏，每噸價格強勢彈升115美元、70美元；PE也續揚10～30美元。台塑（1301）、台聚（1304 ）、亞聚（1308）、華夏（1305）、聯成（1313）營運進補、看俏。



不過，ABS、PP因漲幅、利差已多，下游追高買盤縮手，最新報價聯袂反轉下挫30美元、10美元，至於先前漲幅落後的PS補漲20美元。



廠商表示，美石化供給受阻，催化石化上游原料乙烯及下游PVC、PE行情蠢動。遠東區乙烯報價攀揚40美元，一舉突破800美元關卡、每噸810美元；丙烯也上漲10美元，每噸報價865美元。台塑化（6505）收益動能進補。



影響所及，在成本推升、需求拉抬下，PVC、EVA、PE、PS齊步攀揚；其中，美國颶風Laura造成當地石化業者減產，亞洲外銷產能減少，而大陸啟動長江水災後重建工作，加上印度雨季過後買盤出籠，PVC每噸價格970美元，蓄勢挑戰1,000美元水準。



品牌鞋廠訂單回溫，EVA發泡料需求增加，加上大陸太陽能產業光伏料需求佳，壓縮發泡料及電纜料供應，EVA需求及價格同步躍進。除9月台灣內銷每公斤調漲2-3元，最新現貨行情再創新高，每噸價格站上1,550美元；7月來漲幅51.66％。台塑、台聚、亞聚利差持穩放大。



沙烏地SPIC計劃第四季進行年產能20萬噸EVA歲修；大陸原預計年底即將投產的福建泉州中化10萬噸、南京揚子石化10萬噸、中科廣東煉化10萬噸等EVA產線，受疫情影響，將延至明年2月復產，有助產品價量動能活絡。